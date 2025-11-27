Рейтинг@Mail.ru
Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/romanticheskoe-puteshestvie-v-krym-tseny-na-razmeschenie--1151198428.html
Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ноябре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T20:06
2025-11-27T20:06
крым
новости крыма
ялта
севастополь
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100429/29/1004292958_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_1fe0849dd6a32cff766b102f8434e884.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ноябре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.По из данным в среднем сутки размещения в Москве обойдутся паре в 4600 рублей, в Питере – в 3618, в Сочи – в 3582 рубля. Далее в рейтинге следуют Краснодар со средней ценой за ночевку в 3750 рублей и Казань – 3122 рубля.Ялта оказалась на шестой строчке со средним чеком за номер в отеле в 2875 рублей. Севастополь замыкает рейтинг – в городе-герое за ночевку в отеле в среднем попросят 3340 рублей.Также в рейтинге есть Кисловодск – 3380 рублей, Геленджик – 3500 рулей, Калининград со средним ценником в 2761 рубль.Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия, выяснили ранее аналитики сервиса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номерРоссияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещениеРоссияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100429/29/1004292958_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c4bc805bba885b4cc30e73c291bde543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ялта, севастополь, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму
Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение

Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для отдыха парами в ноябре

20:06 27.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМолодые люди на набережной в Ялте.
Молодые люди на набережной в Ялте. - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ноябре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва с 13% бронирований парами, на втором Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 10% и 6% ноябрьских бронирований парами соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
По из данным в среднем сутки размещения в Москве обойдутся паре в 4600 рублей, в Питере – в 3618, в Сочи – в 3582 рубля. Далее в рейтинге следуют Краснодар со средней ценой за ночевку в 3750 рублей и Казань – 3122 рубля.
Ялта оказалась на шестой строчке со средним чеком за номер в отеле в 2875 рублей. Севастополь замыкает рейтинг – в городе-герое за ночевку в отеле в среднем попросят 3340 рублей.
Также в рейтинге есть Кисловодск – 3380 рублей, Геленджик – 3500 рулей, Калининград со средним ценником в 2761 рубль.
Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия, выяснили ранее аналитики сервиса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер
Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение
Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях
 
КрымНовости КрымаЯлтаСевастопольТуризм в КрымуВнутренний туризмОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине
21:05Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников
20:46Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое
20:41Жуткий пожар в высотках Гонконга: число погибших выросло до 83 человек 0:58
20:33В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
Лента новостейМолния