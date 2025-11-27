https://crimea.ria.ru/20251127/romanticheskoe-puteshestvie-v-krym-tseny-na-razmeschenie--1151198428.html

Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение

Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение

Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ноябре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ноябре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.По из данным в среднем сутки размещения в Москве обойдутся паре в 4600 рублей, в Питере – в 3618, в Сочи – в 3582 рубля. Далее в рейтинге следуют Краснодар со средней ценой за ночевку в 3750 рублей и Казань – 3122 рубля.Ялта оказалась на шестой строчке со средним чеком за номер в отеле в 2875 рублей. Севастополь замыкает рейтинг – в городе-герое за ночевку в отеле в среднем попросят 3340 рублей.Также в рейтинге есть Кисловодск – 3380 рублей, Геленджик – 3500 рулей, Калининград со средним ценником в 2761 рубль.Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия, выяснили ранее аналитики сервиса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номерРоссияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещениеРоссияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отелях

