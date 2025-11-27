https://crimea.ria.ru/20251127/putin-nazval-uslovie-prekrascheniya-boevykh-deystviy-na-ukraine-1151233238.html
Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
Боевые действия на Украине будут завершены, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. Если этого не произойдет, РФ добьется своих... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T16:47
2025-11-27T16:47
2025-11-27T17:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине будут завершены, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красноармейск и Димитров полностью окружены - ПутинТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
Боевые действия на Украине прекратятся после ухода ВСУ с занимаемых ими территорий – Путин
16:47 27.11.2025 (обновлено: 17:57 27.11.2025)