Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

2025-11-27T16:47

2025-11-27T16:47

2025-11-27T17:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине будут завершены, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красноармейск и Димитров полностью окружены - ПутинТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин

