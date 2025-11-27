https://crimea.ria.ru/20251127/protaranil-pyat-avtomobiley-na-kubani-pogib-voditel-1151232154.html
Протаранил пять автомобилей: на Кубани погиб водитель
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края 59-летний водитель иномарки врезался в пять припаркованных автомобилей. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края 59-летний водитель иномарки врезался в пять припаркованных автомобилей. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.62-летнюю женщину, которая находилась в машине вместе с погибшим, госпитализировали.Как сообщалось ранее, в симферопольском микрорайоне Фонтаны иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе15-летний водитель мопеда протаранил авто в ЕвпаторииСмертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
