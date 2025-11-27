Рейтинг@Mail.ru
Протаранил пять автомобилей: на Кубани погиб водитель - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Протаранил пять автомобилей: на Кубани погиб водитель
Протаранил пять автомобилей: на Кубани погиб водитель - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Протаранил пять автомобилей: на Кубани погиб водитель
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края 59-летний водитель иномарки врезался в пять припаркованных автомобилей. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края 59-летний водитель иномарки врезался в пять припаркованных автомобилей. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.62-летнюю женщину, которая находилась в машине вместе с погибшим, госпитализировали.Как сообщалось ранее, в симферопольском микрорайоне Фонтаны иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку.
Протаранил пять автомобилей: на Кубани погиб водитель

Протаранил пять автомобилей - на Кубани погиб водитель

16:15 27.11.2025
 
© 23 МВДСмертельное ДТП в Приморско-Ахтарске
Смертельное ДТП в Приморско-Ахтарске
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края 59-летний водитель иномарки врезался в пять припаркованных автомобилей. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

"В 9:30 59-летний водитель автомобиля "Санйонг" двигаясь по улице Космонавтов, не выбрал безопасную скорость для движения и въехал в пять припаркованных автомобилей", - рассказал командир ОВ ДПС Госавтоинспекции Приморско-Ахтарского района Александр Мороз.

62-летнюю женщину, которая находилась в машине вместе с погибшим, госпитализировали.
Как сообщалось ранее, в симферопольском микрорайоне Фонтаны иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку.
