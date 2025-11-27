https://crimea.ria.ru/20251127/prazdnik-chernykh-bushlatov-interesnye-fakty-v-den-morskoy-pekhoty-1142153102.html

Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты

Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты

27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T10:39

2025-11-27T10:39

2025-11-27T10:39

праздники и памятные даты

инфографика

армия и флот

морская пехота

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131030572_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4750601990e855523b51dc8838ee513c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в 1706-ом – при захвате шведского бота "Эсперн". Русские морпехи особенно отличились в годы Крымской войны, а в Великую Отечественную 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, еще трое – полными кавалерами Ордена Славы.В 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ учрежден День морской пехоты – он отмечается именно сегодня. По случаю этого праздника РИА Новости Крым предлагает подборку главных фактов по теме. Все – в нашей инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, армия и флот, морская пехота, вооруженные силы россии, инфографика