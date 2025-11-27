https://crimea.ria.ru/20251127/prazdnik-chernykh-bushlatov-interesnye-fakty-v-den-morskoy-pekhoty-1142153102.html
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T10:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в 1706-ом – при захвате шведского бота "Эсперн". Русские морпехи особенно отличились в годы Крымской войны, а в Великую Отечественную 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, еще трое – полными кавалерами Ордена Славы.В 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ учрежден День морской пехоты – он отмечается именно сегодня. По случаю этого праздника РИА Новости Крым предлагает подборку главных фактов по теме. Все – в нашей инфографике.
День морской пехоты – инфографика РИА Новости Крым