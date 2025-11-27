Рейтинг@Mail.ru
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в...
2025-11-27T10:39
2025-11-27T10:39
праздники и памятные даты
инфографика
армия и флот
морская пехота
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в 1706-ом – при захвате шведского бота "Эсперн". Русские морпехи особенно отличились в годы Крымской войны, а в Великую Отечественную 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, еще трое – полными кавалерами Ордена Славы.В 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ учрежден День морской пехоты – он отмечается именно сегодня. По случаю этого праздника РИА Новости Крым предлагает подборку главных фактов по теме. Все – в нашей инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
праздники и памятные даты, армия и флот, морская пехота, вооруженные силы россии, инфографика
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты

День морской пехоты – инфографика РИА Новости Крым

10:39 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в 1706-ом – при захвате шведского бота "Эсперн". Русские морпехи особенно отличились в годы Крымской войны, а в Великую Отечественную 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, еще трое – полными кавалерами Ордена Славы.
В 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ учрежден День морской пехоты – он отмечается именно сегодня. По случаю этого праздника РИА Новости Крым предлагает подборку главных фактов по теме. Все – в нашей инфографике.
