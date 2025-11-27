Рейтинг@Mail.ru
Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР
Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР
Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и Севастополем. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и Севастополем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа республики.Соглашение с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сферах образования, технологий, культуры, экологии, строительства жилья, спорта и туризма. В парламенте Никарагуа назвали это шагом к дальнейшему укреплению отношений с российскими регионами.И отметили, что с утверждением этих двух документов завершено одобрение пяти соглашений о сотрудничестве с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также с Севастополем. Целью соглашений обозначено укрепление стратегических связей.В 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжает развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с послом Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехия в конце сентября 2025 года заявил, что Крым продолжит сотрудничество с латиноамериканской страной в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и Севастополем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа республики.
"Мы единогласно одобрили соглашения о сотрудничестве с Донецкой республикой и правительством Севастополя, братскими народами Российской Федерации, с которой нас связывают 81 год безусловной дружбы и солидарного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Соглашение с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сферах образования, технологий, культуры, экологии, строительства жилья, спорта и туризма. В парламенте Никарагуа назвали это шагом к дальнейшему укреплению отношений с российскими регионами.
И отметили, что с утверждением этих двух документов завершено одобрение пяти соглашений о сотрудничестве с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также с Севастополем. Целью соглашений обозначено укрепление стратегических связей.
В 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжает развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с послом Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехия в конце сентября 2025 года заявил, что Крым продолжит сотрудничество с латиноамериканской страной в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения.
