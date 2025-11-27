https://crimea.ria.ru/20251127/parlament-nikaragua-odobril-torgovye-soglasheniya-s-sevastopolem-i-dnr-1151219139.html

Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и Севастополем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа республики.Соглашение с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сферах образования, технологий, культуры, экологии, строительства жилья, спорта и туризма. В парламенте Никарагуа назвали это шагом к дальнейшему укреплению отношений с российскими регионами.И отметили, что с утверждением этих двух документов завершено одобрение пяти соглашений о сотрудничестве с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также с Севастополем. Целью соглашений обозначено укрепление стратегических связей.В 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжает развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с послом Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехия в конце сентября 2025 года заявил, что Крым продолжит сотрудничество с латиноамериканской страной в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никарагуа признала Донбасс и Новороссию частью РоссииЗапорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничествеСимферополь и столица Никарагуа станут побратимами

