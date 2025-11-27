https://crimea.ria.ru/20251127/parlament-nikaragua-odobril-torgovye-soglasheniya-s-sevastopolem-i-dnr-1151219139.html
Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР
Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР
Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и Севастополем. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T09:27
2025-11-27T09:27
2025-11-27T09:27
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
никарагуа
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149874789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1e89448678f16d8625d12266a7a62cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и Севастополем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа республики.Соглашение с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сферах образования, технологий, культуры, экологии, строительства жилья, спорта и туризма. В парламенте Никарагуа назвали это шагом к дальнейшему укреплению отношений с российскими регионами.И отметили, что с утверждением этих двух документов завершено одобрение пяти соглашений о сотрудничестве с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также с Севастополем. Целью соглашений обозначено укрепление стратегических связей.В 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжает развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с послом Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехия в конце сентября 2025 года заявил, что Крым продолжит сотрудничество с латиноамериканской страной в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никарагуа признала Донбасс и Новороссию частью РоссииЗапорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничествеСимферополь и столица Никарагуа станут побратимами
крым
севастополь
никарагуа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149874789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11a1f37231c9631faabd912b16db20e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, никарагуа, сотрудничество
Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР
Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономических отношениях с ДНР и Севастополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и Севастополем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа республики.
"Мы единогласно одобрили соглашения о сотрудничестве с Донецкой республикой и правительством Севастополя, братскими народами Российской Федерации, с которой нас связывают 81 год безусловной дружбы и солидарного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Соглашение с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сферах образования, технологий, культуры, экологии, строительства жилья, спорта и туризма. В парламенте Никарагуа назвали это шагом к дальнейшему укреплению отношений с российскими регионами.
И отметили, что с утверждением этих двух документов завершено одобрение пяти соглашений о сотрудничестве с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также с Севастополем. Целью соглашений обозначено укрепление стратегических связей.
В 2014 году Манагуа признала Крым
частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжает развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с послом Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехия в конце сентября 2025 года заявил
, что Крым продолжит сотрудничество с латиноамериканской страной в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: