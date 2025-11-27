Рейтинг@Mail.ru
Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани
Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани
Четыре частных дома и коммерческий объект повреждены в Славянском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Четыре частных дома и коммерческий объект повреждены в Славянском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб региона.По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на территории садового товарищества. В результате загорелась кровля одного из домов, пожар оперативно ликвидировали. В другом доме выбиты стекла.Кроме того, из-за атаки БПЛА разрушена часть стены строящегося дома, повреждены бытовые постройки и летняя кухня на одном из участков, а также здание магазина.Минобороны РФ ранее сообщило, что ночью и утром в четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 118 дронов ВСУ над регионами России, в том числе шесть – над территорией Краснодарского края.
РИА Новости Крым
Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани

На Кубани повреждены четыре дома из-за обломков сбитых беспилотников ВСУ

10:11 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Четыре частных дома и коммерческий объект повреждены в Славянском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб региона.
"В Славянском районе в ночь с 26 на 27 ноября обломки БПЛА повредили четыре частных дома и коммерческое помещение. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на территории садового товарищества. В результате загорелась кровля одного из домов, пожар оперативно ликвидировали. В другом доме выбиты стекла.
Кроме того, из-за атаки БПЛА разрушена часть стены строящегося дома, повреждены бытовые постройки и летняя кухня на одном из участков, а также здание магазина.
Минобороны РФ ранее сообщило, что ночью и утром в четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 118 дронов ВСУ над регионами России, в том числе шесть – над территорией Краснодарского края.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три беспилотника сбили над Азовским морем
Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
 
Краснодарский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовостиКубаньПроисшествия
 
