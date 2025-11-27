https://crimea.ria.ru/20251127/oblomki-sbitykh-dronov-povredili-doma-na-kubani-1151220028.html

Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани

Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани

27.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Четыре частных дома и коммерческий объект повреждены в Славянском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб региона.По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на территории садового товарищества. В результате загорелась кровля одного из домов, пожар оперативно ликвидировали. В другом доме выбиты стекла.Кроме того, из-за атаки БПЛА разрушена часть стены строящегося дома, повреждены бытовые постройки и летняя кухня на одном из участков, а также здание магазина.Минобороны РФ ранее сообщило, что ночью и утром в четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 118 дронов ВСУ над регионами России, в том числе шесть – над территорией Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбили над Азовским моремРежим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотниковВ Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

