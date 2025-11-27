https://crimea.ria.ru/20251127/na-kubani-inomarka-vletela-v-derevo--pogib-18-letniy-voditel-1151219656.html
На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель
На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель - РИА Новости Крым, 27.11.2025
На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель
В Северском районе Кубани в ДТП погиб 18-летний молодой человек, еще два человека в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T09:50
2025-11-27T09:50
2025-11-27T09:50
дтп
краснодарский край
происшествия
мвд по краснодарскому краю
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Северском районе Кубани в ДТП погиб 18-летний молодой человек, еще два человека в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла в ночь на четверг в поселке Афипском. 18-летний местный житель за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.По факту смертельного ДТП правоохранители проводят проверку.Ранее в Госавтоинспекции Крыма сообщили, что в авариях на крымских дорогах с начала года погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.
На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель
МВД: 18-летний водитель иномарки погиб в результате ДТП в Северском районе Кубани