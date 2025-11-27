Рейтинг@Mail.ru
На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель - РИА Новости Крым, 27.11.2025
На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель
На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель - РИА Новости Крым, 27.11.2025
На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель
В Северском районе Кубани в ДТП погиб 18-летний молодой человек, еще два человека в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Северском районе Кубани в ДТП погиб 18-летний молодой человек, еще два человека в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла в ночь на четверг в поселке Афипском. 18-летний местный житель за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.По факту смертельного ДТП правоохранители проводят проверку.Ранее в Госавтоинспекции Крыма сообщили, что в авариях на крымских дорогах с начала года погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Северском районе Кубани в ДТП погиб 18-летний молодой человек, еще два человека в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
Авария произошла в ночь на четверг в поселке Афипском. 18-летний местный житель за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.
"В ДТП погиб водитель иномарки, пострадали двое его пассажиров 16 и 18 лет", - констатировали в полиции.
По факту смертельного ДТП правоохранители проводят проверку.
Ранее в Госавтоинспекции Крыма сообщили, что в авариях на крымских дорогах с начала года погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.
