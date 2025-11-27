https://crimea.ria.ru/20251127/morskoy-port-novorossiyska-zakroyut-dlya-vsekh-vidov-sudov-1151219311.html

Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов

Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов

новороссийск

учения

вооруженные силы россии

армия и флот

безопасность

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в администрации города-героя.Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.В указанный период запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, сапборды и проч. Любые виды подводных работ и водолазные спуски также под запретом.В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотниковВ четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУМорской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани

