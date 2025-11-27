Рейтинг@Mail.ru
Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/morskoy-port-novorossiyska-zakroyut-dlya-vsekh-vidov-sudov-1151219311.html
Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов
Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов
В Новороссийске в четверг будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T09:37
2025-11-27T09:37
новороссийск
учения
вооруженные силы россии
армия и флот
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127308016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae6a205d4ed8ea8a3d860dae599f8034.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в администрации города-героя.Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.В указанный период запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, сапборды и проч. Любые виды подводных работ и водолазные спуски также под запретом.В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотниковВ четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУМорской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127308016_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_b16e73dc65fa3bc617020b3e22e54ee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность, новости
Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов

Морской порт Новороссийска временно закроют для военных учений

09:37 27.11.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской порт
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в администрации города-героя.
"В период с 11:00 до 12:00 и с 21.00 до 23.00 27 ноября 2025 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.
В указанный период запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, сапборды и проч. Любые виды подводных работ и водолазные спуски также под запретом.
В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
 
НовороссийскУченияВооруженные силы РоссииАрмия и флотБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Клиенты ВТБ из Крыма и Севастополя накопили на вкладах 180 млрд рублей
12:02В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
11:35Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
11:31ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году
11:23Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР
11:16Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
11:07Пожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает расти
10:57В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом
10:48Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием
10:39Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
10:22В центре Симферополя горит частный дом
10:11Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани
10:04Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя
09:59В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
09:50На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель
09:37Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов
09:27Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР
09:16ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ
09:07Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы
08:48Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
Лента новостейМолния