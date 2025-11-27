https://crimea.ria.ru/20251127/morskoy-port-novorossiyska-zakroyut-dlya-vsekh-vidov-sudov-1151219311.html
Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов
В Новороссийске в четверг будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T09:37
2025-11-27T09:37
2025-11-27T09:37
новороссийск
учения
вооруженные силы россии
армия и флот
безопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в администрации города-героя.Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.В указанный период запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, сапборды и проч. Любые виды подводных работ и водолазные спуски также под запретом.В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
новороссийск
Морской порт Новороссийска временно закроют для военных учений
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта для маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в администрации города-героя.
"В период с 11:00 до 12:00 и с 21.00 до 23.00 27 ноября 2025 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.
В указанный период запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, сапборды и проч. Любые виды подводных работ и водолазные спуски также под запретом.
В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки
с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
