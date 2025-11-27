Рейтинг@Mail.ru
Между Керчью и Новороссийском на трассе сгорела легковушка
Ситуация на дорогах Крыма
Между Керчью и Новороссийском на трассе сгорела легковушка
Между Керчью и Новороссийском на трассе сгорела легковушка - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Между Керчью и Новороссийском на трассе сгорела легковушка
На трассе "Новороссийск – Керчь" загорелся Volkswagen. Участок дороги временно был перекрыт. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T22:28
2025-11-27T22:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. На трассе "Новороссийск – Керчь" загорелся Volkswagen. Участок дороги временно был перекрыт. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Пострадавших нет, уточнили в госавтоинспекции. В целях обеспечения безопасности для других участников дорожного движения и работы спецслужб движение на данном участке ограничивали."Движение на автодороге "Новороссийск-Керчь", 135 километр полностью восстановлено в 21:20, ограничения сняты", – добавили в сообщении.Перед пунктами досмотра у Крымского моста начала расти очередь, со стороны Тамани находится 150 транспортных средств.Ранее сообщалось, что три человека погибли в горящих машинах после массового ДТП в Краснодаре.
Между Керчью и Новороссийском на трассе сгорела легковушка

На трассе "Новороссийск-Керчь" сгорел автомобиль – пострадавших нет

22:28 27.11.2025
 
© ГАИ КубаниМашина сгорела на трассе "Новороссийск-Керчь"
Машина сгорела на трассе Новороссийск-Керчь
© ГАИ Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. На трассе "Новороссийск – Керчь" загорелся Volkswagen. Участок дороги временно был перекрыт. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Предварительно в 20:40 по причине неисправности проводки произошло возгорание автомобиля Volkswagen", – сказано в сообщении.
Пострадавших нет, уточнили в госавтоинспекции. В целях обеспечения безопасности для других участников дорожного движения и работы спецслужб движение на данном участке ограничивали.
"Движение на автодороге "Новороссийск-Керчь", 135 километр полностью восстановлено в 21:20, ограничения сняты", – добавили в сообщении.
Перед пунктами досмотра у Крымского моста начала расти очередь, со стороны Тамани находится 150 транспортных средств.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в горящих машинах после массового ДТП в Краснодаре.
