Между Керчью и Новороссийском на трассе сгорела легковушка

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. На трассе "Новороссийск – Керчь" загорелся Volkswagen. Участок дороги временно был перекрыт. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Пострадавших нет, уточнили в госавтоинспекции. В целях обеспечения безопасности для других участников дорожного движения и работы спецслужб движение на данном участке ограничивали."Движение на автодороге "Новороссийск-Керчь", 135 километр полностью восстановлено в 21:20, ограничения сняты", – добавили в сообщении.Перед пунктами досмотра у Крымского моста начала расти очередь, со стороны Тамани находится 150 транспортных средств.Ранее сообщалось, что три человека погибли в горящих машинах после массового ДТП в Краснодаре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протаранил пять автомобилей: на Кубани погиб водительНа Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водительВ Севастополе разбился водитель электробайка

