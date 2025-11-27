Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - что происходит
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - что происходит
Крымский мост сейчас - что происходит - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Крымский мост сейчас - что происходит
Перед пунктами досмотра у Крымского моста начала расти очередь, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 27.11.2025
Крымский мост сейчас - что происходит

22:07 27.11.2025 (обновлено: 23:01 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста начала расти очередь, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа четверга.

На Крымском мосту действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической угрозы.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
