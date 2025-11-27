https://crimea.ria.ru/20251127/krymskiy-most-seychas---chto-proiskhodit-1151240200.html
Крымский мост сейчас - что происходит
Перед пунктами досмотра у Крымского моста начала расти очередь, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
2025-11-27T22:07
2025-11-27T22:07
2025-11-27T23:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста начала расти очередь, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической угрозы.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - в очереди 150 машин
22:07 27.11.2025 (обновлено: 23:01 27.11.2025)