Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии

Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии

2025-11-27T18:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Среди главных тем в фокусе внимания было обсуждение плана США по украинскому кризису, активное продвижение российских войск по всем фронтам спецоперации и назначение переговорной группы.Прекращение боевых действий и продвижение ВС РФКак только украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе, на Украине прекратятся боевые действия. В ином случае, Россия этого добьется военным путем, заявил президент.Путин отметил, что часть элит на Западе настаивает на скорейшем прекращении боевых действий на Украине, поскольку они понимают, что в случае продолжения конфликта ВСУ утратят свою боеспособность."Они понимают: начнется сворачивание фронта на отдельных участках – и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность... Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению", – сказал президент России.Кроме того, глава государства заявил, что армия России наращивает темп движения в зоне проведения СВО, войска наступают по всем направлениям.Признание Крыма и обсуждение мирного соглашения с СШАПризнание Крыма и новых регионов России – один из ключевых моментов урегулирования украинского кризиса. Этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США, сказал президент.Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, также заявил Путин. Москва согласна с тем, что американский план может быть положен в основу будущих договоренностей по украинскому урегулированию.Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому урегулированию будут заниматься Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский.Президент отметил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью сейчас не имеет смысла.Ответ на конфискацию активовВ ответ на вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов в Европе, глава государства сказал, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на этот случай.Также Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружиемМосква и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – ПутинПлан Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено

