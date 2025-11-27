https://crimea.ria.ru/20251127/konets-svo-i-prodvizhenie-armii-rossii-glavnye-zayavleniya-putina-v-kirgizii-1151237734.html
Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Среди главных тем в фокусе внимания было обсуждение... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Среди главных тем в фокусе внимания было обсуждение плана США по украинскому кризису, активное продвижение российских войск по всем фронтам спецоперации и назначение переговорной группы.Прекращение боевых действий и продвижение ВС РФКак только украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе, на Украине прекратятся боевые действия. В ином случае, Россия этого добьется военным путем, заявил президент.Путин отметил, что часть элит на Западе настаивает на скорейшем прекращении боевых действий на Украине, поскольку они понимают, что в случае продолжения конфликта ВСУ утратят свою боеспособность."Они понимают: начнется сворачивание фронта на отдельных участках – и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность... Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению", – сказал президент России.Кроме того, глава государства заявил, что армия России наращивает темп движения в зоне проведения СВО, войска наступают по всем направлениям.Признание Крыма и обсуждение мирного соглашения с СШАПризнание Крыма и новых регионов России – один из ключевых моментов урегулирования украинского кризиса. Этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США, сказал президент.Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, также заявил Путин. Москва согласна с тем, что американский план может быть положен в основу будущих договоренностей по украинскому урегулированию.Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому урегулированию будут заниматься Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский.Президент отметил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью сейчас не имеет смысла.Ответ на конфискацию активовВ ответ на вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов в Европе, глава государства сказал, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на этот случай.Также Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружиемМосква и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – ПутинПлан Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
киргизия
кыргызстан
владимир путин (политик), новости, киргизия, кыргызстан, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Среди главных тем в фокусе внимания было обсуждение плана США по украинскому кризису, активное продвижение российских войск по всем фронтам спецоперации и назначение переговорной группы.
Прекращение боевых действий и продвижение ВС РФ
Как только украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе, на Украине прекратятся боевые действия
. В ином случае, Россия этого добьется военным путем, заявил президент.
"Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий – вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем", – сказал он.
Путин отметил, что часть элит на Западе настаивает
на скорейшем прекращении боевых действий на Украине, поскольку они понимают, что в случае продолжения конфликта ВСУ утратят свою боеспособность.
"Они понимают: начнется сворачивание фронта на отдельных участках – и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность... Красноармейск и Димитров полностью окружены
. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению", – сказал президент России.
Кроме того, глава государства заявил, что армия России наращивает темп
движения в зоне проведения СВО, войска наступают по всем направлениям.
"По всем направлениям сохраняется позитивная динамика. Более того, темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается, при чем увеличивается заметно", – сказал президент.
Признание Крыма и обсуждение мирного соглашения с США
Признание Крыма и новых регионов России
– один из ключевых моментов урегулирования украинского кризиса. Этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США, сказал президент.
"Это и должно быть предметом российско-американских переговоров", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста о пункте признания Крыма и новых регионов РФ в американском плане по урегулированию на Украине.
Россия готова к серьезному обсуждению плана США
по урегулированию на Украине, также заявил Путин. Москва согласна с тем, что американский план может быть положен в основу будущих договоренностей по украинскому урегулированию.
"Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов (плана США по урегулированию на Украине - ред.) для обсуждения", – подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому урегулированию будут заниматься
Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский.
Президент отметил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью сейчас не имеет смысла
.
"Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. Украинское руководство допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента", – заявил Путин.
Ответ на конфискацию активов
В ответ на вопрос о возможной конфискации
замороженных российских активов в Европе, глава государства сказал, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на этот случай.
"Правительство Российской Федерации, по моему поручению, вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет. И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности", - сказал российский лидер.
Также Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии
против стран объединения.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
