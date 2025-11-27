Рейтинг@Mail.ru
Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/konets-svo-i-prodvizhenie-armii-rossii-glavnye-zayavleniya-putina-v-kirgizii-1151237734.html
Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Среди главных тем в фокусе внимания было обсуждение... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T18:35
2025-11-27T18:35
владимир путин (политик)
новости
киргизия
кыргызстан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151237212_0:37:2879:1656_1920x0_80_0_0_933fc02df77807706a8461a9ab62f6a1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Среди главных тем в фокусе внимания было обсуждение плана США по украинскому кризису, активное продвижение российских войск по всем фронтам спецоперации и назначение переговорной группы.Прекращение боевых действий и продвижение ВС РФКак только украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе, на Украине прекратятся боевые действия. В ином случае, Россия этого добьется военным путем, заявил президент.Путин отметил, что часть элит на Западе настаивает на скорейшем прекращении боевых действий на Украине, поскольку они понимают, что в случае продолжения конфликта ВСУ утратят свою боеспособность."Они понимают: начнется сворачивание фронта на отдельных участках – и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность... Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению", – сказал президент России.Кроме того, глава государства заявил, что армия России наращивает темп движения в зоне проведения СВО, войска наступают по всем направлениям.Признание Крыма и обсуждение мирного соглашения с СШАПризнание Крыма и новых регионов России – один из ключевых моментов урегулирования украинского кризиса. Этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США, сказал президент.Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, также заявил Путин. Москва согласна с тем, что американский план может быть положен в основу будущих договоренностей по украинскому урегулированию.Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому урегулированию будут заниматься Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский.Президент отметил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью сейчас не имеет смысла.Ответ на конфискацию активовВ ответ на вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов в Европе, глава государства сказал, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на этот случай.Также Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружиемМосква и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – ПутинПлан Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
киргизия
кыргызстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151237212_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_9b5000ff3d98de21016414f6cab95b28.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, киргизия, кыргызстан, политика
Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии

Главные заявления Путина по итогам визита в Кыргызстан

18:35 27.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Среди главных тем в фокусе внимания было обсуждение плана США по украинскому кризису, активное продвижение российских войск по всем фронтам спецоперации и назначение переговорной группы.

Прекращение боевых действий и продвижение ВС РФ

Как только украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий в Донбассе, на Украине прекратятся боевые действия. В ином случае, Россия этого добьется военным путем, заявил президент.
"Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий – вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем", – сказал он.
Путин отметил, что часть элит на Западе настаивает на скорейшем прекращении боевых действий на Украине, поскольку они понимают, что в случае продолжения конфликта ВСУ утратят свою боеспособность.
"Они понимают: начнется сворачивание фронта на отдельных участках – и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность... Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению", – сказал президент России.
Кроме того, глава государства заявил, что армия России наращивает темп движения в зоне проведения СВО, войска наступают по всем направлениям.
"По всем направлениям сохраняется позитивная динамика. Более того, темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается, при чем увеличивается заметно", – сказал президент.

Признание Крыма и обсуждение мирного соглашения с США

Признание Крыма и новых регионов России – один из ключевых моментов урегулирования украинского кризиса. Этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США, сказал президент.
"Это и должно быть предметом российско-американских переговоров", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста о пункте признания Крыма и новых регионов РФ в американском плане по урегулированию на Украине.
Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, также заявил Путин. Москва согласна с тем, что американский план может быть положен в основу будущих договоренностей по украинскому урегулированию.
"Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов (плана США по урегулированию на Украине - ред.) для обсуждения", – подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому урегулированию будут заниматься Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский.
Президент отметил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью сейчас не имеет смысла.
"Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. Украинское руководство допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента", – заявил Путин.

Ответ на конфискацию активов

В ответ на вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов в Европе, глава государства сказал, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на этот случай.
"Правительство Российской Федерации, по моему поручению, вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет. И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности", - сказал российский лидер.
Также Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием
Москва и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – Путин
План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
 
Владимир Путин (политик)НовостиКиргизияКыргызстанПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Крыму бывшая сотрудница полиции незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
17:04Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию
17:01Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
16:47Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
16:45Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Лента новостейМолния