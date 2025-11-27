https://crimea.ria.ru/20251127/kakoy-segodnya-prazdnik-27-noyabrya-1132990057.html

Какой сегодня праздник: 27 ноября

Какой сегодня праздник: 27 ноября - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Какой сегодня праздник: 27 ноября

Сегодня в России отмечают День морских пехотинцев. В этот день в советской России появился червонец – новая отдельная валюта, а искусственный космический объект

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечают День морских пехотинцев. В этот день в советской России появился червонец – новая отдельная валюта, а искусственный космический объект впервые коснулся поверхности Марса.Что празднуют в миреЧто общего у грифона, черной пантеры, дельфина и белого медведя? Изображения этих животных являются символами разных подразделений морской пехоты. Есть еще и общая эмблема – корабельный якорь. Морпехов сегодня поздравляют с профессиональным праздником. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1705 году в России был сформирован первый "полк морских солдат".В Калининграде у здания местной администрации можно увидеть медного мужчину с портфелем, который "нырнул" головой в стенку. Это памятник оценщику, проект которого придумали сами оценщики. Так что эти ребята вообще не скучные, хотя и очень ответственные (кстати, голова в стене как раз символизирует полное погружение в работу). И еще один факт: экспертов по оценке имущества в нашей стране целых 20 тысяч, и все они сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником.Еще сегодня Международный день гитариста, День слушания музыки вечернего города и День поддержки черепах. Именины у Григория, Анны, Дмитрия, Виктора.Знаменательные событияДля многих это станет неожиданностью, но червонец – это не банкнота в 10 единиц (рублей, гривен, евро), а отдельная валюта, которая появилась в денежном обращении советской России 27 ноября 1922 года и была в обороте до 1947. Номинал – 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. Название – "революционное", поскольку ассоциируется с красным цветом. Одновременно с выпуском бумажных в стране стали выпускать золотые червонцы в виде монет, в основном, для внешнеторговых операций. Однако некоторые страны отказались их принимать из-за советской символики. "Подумаешь!" сказали на нашем Монетном Дворе и выпустили немножко золотых червонцев с изображением свергнутого царя Николая II, на которые правительство молодой страны сделало все необходимые заграничные покупки.27 ноября 1971 года в истории советской и мировой космонавтики произошло очередное эпохальное событие – впервые искусственный космический объект коснулся поверхности Марса. За полгода до этого ракета-носитель с автономной межпланетной станцией "Марс-2" вылетела с советского космодрома Байконур, затем станция вышла на орбиту Марса и работала на ней около 8 месяцев. А потом все пошло не по плану: из-за ошибки в расчетах аппарат разбился во время приземления на поверхность планеты. Но все же советский АМС "Марс-2" стал первым земным объектом, достигшим поверхности Марса.Кто родился в этот деньСвой 86-й день рождения отмечает советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Галина Польских. На счету актрисы более 150 киноработ, включая "Я шагаю по Москве", "Тени исчезают в полдень", "Невеста из Парижа". Кстати, во время съемок картины "Суета сует" Фрунзик Мкртчян влюбился в Польских и готов был жениться. Он долго добивался внимания, но безуспешно.13 – его счастливое число. Черный – его любимый цвет. Он умеет водить паровоз, яхту и самолет, но машину не водит – бережет энергию. Он – любимец миллионов российских женщин, один из самых ярких и самый высокооплачиваемый актеров в стране – народный артист РФ Владимиру Машкову сегодня 62 года.А еще в этот день родились шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий, актер и мастер восточных единоборств Брюс Ли, телеведущая программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева.

