https://crimea.ria.ru/20251127/kakim-budet-pervyy-mesyats-zimy-v-krymu-1151224805.html

Каким будет первый месяц зимы в Крыму

Каким будет первый месяц зимы в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Каким будет первый месяц зимы в Крыму

С приходом первого зимнего месяца резких температурных перепадов в Крыму не ожидается, в целом декабрь будет комфортным, но с дождями и туманами из-за теплого... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T14:32

2025-11-27T14:32

2025-11-27T14:32

эксклюзивы риа новости крым

погода в крыму

погода

татьяна любецкая

игорь вахрушев

крым

новости крыма

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/01/1115540153_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_5351c0af3d10ce43065164fcafae7b59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. С приходом первого зимнего месяца резких температурных перепадов в Крыму не ожидается, в целом декабрь будет комфортным, но с дождями и туманами из-за теплого моря, которое продолжает отдавать накопленное летом тепло. Такой прогноз РИА Новости Крым дал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Прогноз погоды на декабрь в Крыму"Сейчас прогнозы осложняются тем, что мы вошли в период нестабильности атмосферы, связанный с глобальным потеплением. Но общая тенденция все же имеется. Если посмотреть многолетние графики, то первые дни зимы будут достаточно теплыми для Крыма – резкого перепада температур мы не почувствуем ", – говорит Вахрушев.При этом, по его прогнозу, уже в первую неделю декабря может увеличится количество осадков, над полуостровом вероятны дожди, а на Южном берегу Крыма – туманы.Будет ли снег в Крыму в декабреПри этом с середины месяца Вахрушев не исключает ночных заморозков и гололедицы. А вот снега пока не будет, убежден ученый."В первые дни зимы снега не ожидаем, и дальше, даже к Новому году, в лучшем случае – мокрый снег. При этом приход холодных масс с морозами возможен на 1-3 дня, особенно в степных частях полуострова. Но в принципе декабрь ожидается по климатической норме, никаких резких изменений пока ожидать не стоит", - продолжает эксперт.Что касается горного Крыма – тут наступления лыжного сезона пока тоже ожидать не стоит: снег в горах вероятен, но будет быстро таять – устойчивого снежного покрова пока не образуется.Прогноз ГидрометцентраВ республиканском Гидрометцентре резкого наступления зимы тоже не ожидают. Последняя суббота ноября будет теплой: днем +15…20, ночью – от 7 до 12 градусов тепла. В воскресенье характер погоды на полуострове изменится с прохождением холодного фронтального раздела южного циклона, но резкого сильного похолодания все равно не будет: в течение суток временами дожди, температурный фон днем понижается на 4-5 градусов, ночью остается неизменным.Более длинных точных прогнозов специалисты не строят, однако, по словам Любецкой, вероятностный на еще одну неделю говорит о том, что прихода настоящей зимы не будет до середины декабря, а, может быть, и дальше.24 ноября в Симферополе был побит рекорд тепла за 102 года, термометры зафиксировали +24 градуса, сообщала ранее Любецкая. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости Крым, что на полуострове стоит аномально теплая для ноября погода, вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму – названа причинаГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученогоКак аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, погода, татьяна любецкая, игорь вахрушев, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр