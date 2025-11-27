Рейтинг@Mail.ru
Каким будет первый месяц зимы в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Каким будет первый месяц зимы в Крыму
Каким будет первый месяц зимы в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Каким будет первый месяц зимы в Крыму
С приходом первого зимнего месяца резких температурных перепадов в Крыму не ожидается, в целом декабрь будет комфортным, но с дождями и туманами из-за теплого... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T14:32
2025-11-27T14:32
эксклюзивы риа новости крым
погода в крыму
погода
татьяна любецкая
игорь вахрушев
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. С приходом первого зимнего месяца резких температурных перепадов в Крыму не ожидается, в целом декабрь будет комфортным, но с дождями и туманами из-за теплого моря, которое продолжает отдавать накопленное летом тепло. Такой прогноз РИА Новости Крым дал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Прогноз погоды на декабрь в Крыму"Сейчас прогнозы осложняются тем, что мы вошли в период нестабильности атмосферы, связанный с глобальным потеплением. Но общая тенденция все же имеется. Если посмотреть многолетние графики, то первые дни зимы будут достаточно теплыми для Крыма – резкого перепада температур мы не почувствуем ", – говорит Вахрушев.При этом, по его прогнозу, уже в первую неделю декабря может увеличится количество осадков, над полуостровом вероятны дожди, а на Южном берегу Крыма – туманы.Будет ли снег в Крыму в декабреПри этом с середины месяца Вахрушев не исключает ночных заморозков и гололедицы. А вот снега пока не будет, убежден ученый."В первые дни зимы снега не ожидаем, и дальше, даже к Новому году, в лучшем случае – мокрый снег. При этом приход холодных масс с морозами возможен на 1-3 дня, особенно в степных частях полуострова. Но в принципе декабрь ожидается по климатической норме, никаких резких изменений пока ожидать не стоит", - продолжает эксперт.Что касается горного Крыма – тут наступления лыжного сезона пока тоже ожидать не стоит: снег в горах вероятен, но будет быстро таять – устойчивого снежного покрова пока не образуется.Прогноз ГидрометцентраВ республиканском Гидрометцентре резкого наступления зимы тоже не ожидают. Последняя суббота ноября будет теплой: днем +15…20, ночью – от 7 до 12 градусов тепла. В воскресенье характер погоды на полуострове изменится с прохождением холодного фронтального раздела южного циклона, но резкого сильного похолодания все равно не будет: в течение суток временами дожди, температурный фон днем понижается на 4-5 градусов, ночью остается неизменным.Более длинных точных прогнозов специалисты не строят, однако, по словам Любецкой, вероятностный на еще одну неделю говорит о том, что прихода настоящей зимы не будет до середины декабря, а, может быть, и дальше.24 ноября в Симферополе был побит рекорд тепла за 102 года, термометры зафиксировали +24 градуса, сообщала ранее Любецкая. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости Крым, что на полуострове стоит аномально теплая для ноября погода, вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму – названа причинаГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученогоКак аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму
погода в крыму, погода, татьяна любецкая, игорь вахрушев, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр
Каким будет первый месяц зимы в Крыму

В Крыму в декабре ожидается теплая погода с дождями и туманами

14:32 27.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. С приходом первого зимнего месяца резких температурных перепадов в Крыму не ожидается, в целом декабрь будет комфортным, но с дождями и туманами из-за теплого моря, которое продолжает отдавать накопленное летом тепло. Такой прогноз РИА Новости Крым дал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

Прогноз погоды на декабрь в Крыму

"Сейчас прогнозы осложняются тем, что мы вошли в период нестабильности атмосферы, связанный с глобальным потеплением. Но общая тенденция все же имеется. Если посмотреть многолетние графики, то первые дни зимы будут достаточно теплыми для Крыма – резкого перепада температур мы не почувствуем ", – говорит Вахрушев.
При этом, по его прогнозу, уже в первую неделю декабря может увеличится количество осадков, над полуостровом вероятны дожди, а на Южном берегу Крыма – туманы.

"Одним из главных факторов выступает то, что хорошо прогрелось Черное море – сейчас отклонение от нормы составляет 1-1,5 градуса. Благодаря этому Южный берег Крыма получает сглаживание перепадов температур – там будет складываться комфортная погода, но благодаря этому вероятно увеличение количества туманов, утренней росы. Из-за влияния моря возможно теплее будет и на равнинной территории, в том числе в Симферополе", – считает ученый.

Будет ли снег в Крыму в декабре

При этом с середины месяца Вахрушев не исключает ночных заморозков и гололедицы. А вот снега пока не будет, убежден ученый.
"В первые дни зимы снега не ожидаем, и дальше, даже к Новому году, в лучшем случае – мокрый снег. При этом приход холодных масс с морозами возможен на 1-3 дня, особенно в степных частях полуострова. Но в принципе декабрь ожидается по климатической норме, никаких резких изменений пока ожидать не стоит", - продолжает эксперт.
Что касается горного Крыма – тут наступления лыжного сезона пока тоже ожидать не стоит: снег в горах вероятен, но будет быстро таять – устойчивого снежного покрова пока не образуется.

Прогноз Гидрометцентра

В республиканском Гидрометцентре резкого наступления зимы тоже не ожидают. Последняя суббота ноября будет теплой: днем +15…20, ночью – от 7 до 12 градусов тепла. В воскресенье характер погоды на полуострове изменится с прохождением холодного фронтального раздела южного циклона, но резкого сильного похолодания все равно не будет: в течение суток временами дожди, температурный фон днем понижается на 4-5 градусов, ночью остается неизменным.

"Ну, а декабрь начнется теплой погодой. 1 и 2 числа есть вероятность дождей, далее 3, 4 и 5 декабря – без осадков. Но холодный фронтальный раздел изменил воздушную массу, находящуюся над полуостровом, поэтому дневные температуры составят 11…14 градусов тепла, ночные будут колебаться в пределах 5…10 градусов, в степных районах – до 3 градусов тепла", – дает прогноз на первую неделю зимы начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Более длинных точных прогнозов специалисты не строят, однако, по словам Любецкой, вероятностный на еще одну неделю говорит о том, что прихода настоящей зимы не будет до середины декабря, а, может быть, и дальше.
24 ноября в Симферополе был побит рекорд тепла за 102 года, термометры зафиксировали +24 градуса, сообщала ранее Любецкая. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости Крым, что на полуострове стоит аномально теплая для ноября погода, вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов.
Эксклюзивы РИА Новости КрымПогода в КрымуПогодаТатьяна ЛюбецкаяИгорь ВахрушевКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентр
 
