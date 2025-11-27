https://crimea.ria.ru/20251127/dobrovoltsam-svo-uchtut-sluzhbu-pri-vyplatakh-za-vyslugu-let-1151235018.html

Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет

2025-11-27T17:28

2025-11-27T17:28

2025-11-27T18:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Участникам спецоперации, состоящие в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет. Об этом сообщили в правительстве России.По данным пресс-службы, закон затронет в том числе военных, пожарных и сотрудников других силовых ведомств. Ранее им уже засчитывали добровольческую службу при назначении страховой пенсии, теперь к исчислению добавится выслуга лет.Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семейПенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через ГосуслугиЗолотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО

