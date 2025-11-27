Рейтинг@Mail.ru
Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/dobrovoltsam-svo-uchtut-sluzhbu-pri-vyplatakh-za-vyslugu-let-1151235018.html
Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
Участникам спецоперации, состоящие в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T17:28
2025-11-27T18:12
россия
правительство россии
добровольцы
участники сво
ветераны сво
пенсия
соцзащита
новости
общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149757799_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_7466590afb85fc8b9771e15ed330425e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Участникам спецоперации, состоящие в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет. Об этом сообщили в правительстве России.По данным пресс-службы, закон затронет в том числе военных, пожарных и сотрудников других силовых ведомств. Ранее им уже засчитывали добровольческую службу при назначении страховой пенсии, теперь к исчислению добавится выслуга лет.Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семейПенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через ГосуслугиЗолотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149757799_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_5ad6f6fb69ebc59c74d6ff6fc1a7b058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство россии, добровольцы, участники сво, ветераны сво, пенсия, соцзащита, новости, общество, михаил мишустин
Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет

Добровольцам СВО будут учитывать службу при пенсионных выплатах за выслугу лет

17:28 27.11.2025 (обновлено: 18:12 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБатальон имени Максима Кривоноса в зоне СВО
Батальон имени Максима Кривоноса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Участникам спецоперации, состоящие в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет. Об этом сообщили в правительстве России.
По данным пресс-службы, закон затронет в том числе военных, пожарных и сотрудников других силовых ведомств. Ранее им уже засчитывали добровольческую службу при назначении страховой пенсии, теперь к исчислению добавится выслуга лет.
"Надо оперативно направить законопроект парламентариям, чтобы уже с 1 января следующего года этот федеральный закон вступил в силу", – отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО
 
РоссияПравительство РоссииДобровольцыУчастники СВОВетераны СВОПенсияСоцзащитаНовостиОбществоМихаил Мишустин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Крыму бывшая сотрудница полиции незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
17:04Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию
17:01Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
16:47Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
16:45Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Лента новостейМолния