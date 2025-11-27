https://crimea.ria.ru/20251127/boevik-vsu-poluchil-pozhiznennoe-za-raspravu-nad-zhitelyami-kurskoy-oblasti-1151226995.html

Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области

Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области

Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области

Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области в 2024 году. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T13:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области в 2024 году. Об этом сообщают Следственный комитет РФ и Генпрокуратура России.По данным СК, боевик в сентябре 2024 года в составе подразделения ВСУ незаконно пересек границу РФ и вторгся на территорию Курской области. С сентября по ноябрь обвиняемый и трое его сослуживцев, исполняя приказы своего командира, совершили убийства мирных жителей села Русское Поречное. Тела убитых они перенесли в подвалы частных домов. Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, подсудимый убил семерых жителей села, которые прятались в своих домах.В ноябре прошлого года российские военные в ходе освобождения Курской области задержали боевика.Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии особого режима.В январе 2025 года в ходе освобождения Курской области военнослужащие группировки ВС РФ "Север" обнаружили в подвалах домов села Русское Поречное тела людей, замученных боевиками ВСУ. Позже в Следственном комитете сообщили, что в населенном пункте были убиты 22 мирных жителя, из них восемь женщин были перед гибелью изнасилованы нацистами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

