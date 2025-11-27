Рейтинг@Mail.ru
Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/boevik-vsu-poluchil-pozhiznennoe-za-raspravu-nad-zhitelyami-kurskoy-oblasti-1151226995.html
Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области
Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области
Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области в 2024 году. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T13:27
2025-11-27T13:27
курская область
генпрокуратура россии
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
всу (вооруженные силы украины)
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9f7cc8fe5a342caf4e79d4fe79032fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области в 2024 году. Об этом сообщают Следственный комитет РФ и Генпрокуратура России.По данным СК, боевик в сентябре 2024 года в составе подразделения ВСУ незаконно пересек границу РФ и вторгся на территорию Курской области. С сентября по ноябрь обвиняемый и трое его сослуживцев, исполняя приказы своего командира, совершили убийства мирных жителей села Русское Поречное. Тела убитых они перенесли в подвалы частных домов. Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, подсудимый убил семерых жителей села, которые прятались в своих домах.В ноябре прошлого года российские военные в ходе освобождения Курской области задержали боевика.Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии особого режима.В январе 2025 года в ходе освобождения Курской области военнослужащие группировки ВС РФ "Север" обнаружили в подвалах домов села Русское Поречное тела людей, замученных боевиками ВСУ. Позже в Следственном комитете сообщили, что в населенном пункте были убиты 22 мирных жителя, из них восемь женщин были перед гибелью изнасилованы нацистами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83d31901a5512fff96ea2bd0c1f1b4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, генпрокуратура россии, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, всу (вооруженные силы украины), суд, приговор
Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области

Боевика ВСУ получил пожизненный срок за убийства семерых мирных жителей Курской области

13:27 27.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области в 2024 году. Об этом сообщают Следственный комитет РФ и Генпрокуратура России.
По данным СК, боевик в сентябре 2024 года в составе подразделения ВСУ незаконно пересек границу РФ и вторгся на территорию Курской области. С сентября по ноябрь обвиняемый и трое его сослуживцев, исполняя приказы своего командира, совершили убийства мирных жителей села Русское Поречное. Тела убитых они перенесли в подвалы частных домов. Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, подсудимый убил семерых жителей села, которые прятались в своих домах.
В ноябре прошлого года российские военные в ходе освобождения Курской области задержали боевика.
Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии особого режима.
В январе 2025 года в ходе освобождения Курской области военнослужащие группировки ВС РФ "Север" обнаружили в подвалах домов села Русское Поречное тела людей, замученных боевиками ВСУ. Позже в Следственном комитете сообщили, что в населенном пункте были убиты 22 мирных жителя, из них восемь женщин были перед гибелью изнасилованы нацистами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Курская областьГенпрокуратура РоссииСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)СудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:4113-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе
14:39Русский язык стал обязательным в школах КНДР
14:32Каким будет первый месяц зимы в Крыму
14:18Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма
14:07Крым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии Украины
14:02ВТБ в начале будущего года полностью обновит свой онлайн-банк
13:49Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуру
13:43ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области
13:37Рекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи
13:27Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области
13:16Новости СВО: армия России теснит врага в Донбассе
13:07ПВО сбила еще один беспилотник над Азовским морем
13:03Выход к Черному морю может исчезнуть: Лукашенко дал совет Зеленскому
12:56Севастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в России
12:40План США по Украине написан в спешке: каким должен быть мирный договор
12:20Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:10Клиенты ВТБ из Крыма и Севастополя накопили на вкладах 180 млрд рублей
12:02В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
11:35Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
11:31ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году
Лента новостейМолния