https://crimea.ria.ru/20251127/boevik-vsu-poluchil-pozhiznennoe-za-raspravu-nad-zhitelyami-kurskoy-oblasti-1151226995.html
Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области
Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области
Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области в 2024 году. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T13:27
2025-11-27T13:27
2025-11-27T13:27
курская область
генпрокуратура россии
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
всу (вооруженные силы украины)
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9f7cc8fe5a342caf4e79d4fe79032fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области в 2024 году. Об этом сообщают Следственный комитет РФ и Генпрокуратура России.По данным СК, боевик в сентябре 2024 года в составе подразделения ВСУ незаконно пересек границу РФ и вторгся на территорию Курской области. С сентября по ноябрь обвиняемый и трое его сослуживцев, исполняя приказы своего командира, совершили убийства мирных жителей села Русское Поречное. Тела убитых они перенесли в подвалы частных домов. Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, подсудимый убил семерых жителей села, которые прятались в своих домах.В ноябре прошлого года российские военные в ходе освобождения Курской области задержали боевика.Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии особого режима.В январе 2025 года в ходе освобождения Курской области военнослужащие группировки ВС РФ "Север" обнаружили в подвалах домов села Русское Поречное тела людей, замученных боевиками ВСУ. Позже в Следственном комитете сообщили, что в населенном пункте были убиты 22 мирных жителя, из них восемь женщин были перед гибелью изнасилованы нацистами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83d31901a5512fff96ea2bd0c1f1b4d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, генпрокуратура россии, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, всу (вооруженные силы украины), суд, приговор
Боевик ВСУ получил пожизненное за расправу над жителями Курской области
Боевика ВСУ получил пожизненный срок за убийства семерых мирных жителей Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области в 2024 году. Об этом сообщают Следственный комитет РФ и Генпрокуратура России.
По данным СК, боевик в сентябре 2024 года в составе подразделения ВСУ незаконно пересек границу РФ и вторгся на территорию Курской области. С сентября по ноябрь обвиняемый и трое его сослуживцев, исполняя приказы своего командира, совершили убийства мирных жителей села Русское Поречное. Тела убитых они перенесли в подвалы частных домов. Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, подсудимый убил семерых жителей села, которые прятались в своих домах.
В ноябре прошлого года российские военные в ходе освобождения Курской области задержали боевика.
Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии особого режима.
В январе 2025 года в ходе освобождения Курской области военнослужащие группировки ВС РФ "Север" обнаружили в подвалах домов села Русское Поречное тела людей, замученных боевиками ВСУ. Позже в Следственном комитете сообщили
, что в населенном пункте были убиты 22 мирных жителя, из них восемь женщин были перед гибелью изнасилованы нацистами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.