13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе
В симферопольском микрорайоне Фонтаны иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T14:41
2025-11-27T14:41
2025-11-27T14:44
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
симферополь
дети
новости крыма
крым
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В симферопольском микрорайоне Фонтаны иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла около 09:40 на автодороге "Симферополь-Севастополь-Каштановое".По предварительным данным, водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, допустил наезд на несовершеннолетнюю 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Проведение проверки обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:41 27.11.2025 (обновлено: 14:44 27.11.2025)