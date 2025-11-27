Рейтинг@Mail.ru
13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе
Ситуация на дорогах Крыма
13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе
13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.11.2025
13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе
В симферопольском микрорайоне Фонтаны иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В симферопольском микрорайоне Фонтаны иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла около 09:40 на автодороге "Симферополь-Севастополь-Каштановое".По предварительным данным, водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, допустил наезд на несовершеннолетнюю 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Проведение проверки обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе

В Симферополе иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку

14:41 27.11.2025 (обновлено: 14:44 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В симферопольском микрорайоне Фонтаны иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла около 09:40 на автодороге "Симферополь-Севастополь-Каштановое".
По предварительным данным, водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, допустил наезд на несовершеннолетнюю 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП 13-летний подросток смертельно травмирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Симферопольскому району, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в ГАИ.
Проведение проверки обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Крыма.
