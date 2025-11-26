Рейтинг@Mail.ru
Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с "турецким" посланием - 26.11.2025
Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с "турецким" посланием
Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с "турецким" посланием - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с "турецким" посланием
Жительница села Поповка в Крыму Евгения Стельмахова обнаружила на берегу моря бутылку с трогательным посланием, написанным на турецком языке. Теперь она ищет... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Жительница села Поповка в Крыму Евгения Стельмахова обнаружила на берегу моря бутылку с трогательным посланием, написанным на турецком языке. Теперь она ищет автора. Об этом девушка рассказала РИА Новости.Евгения Стельмахова работает инженером по охране окружающей среды природного парка "Ойбурский" на западном побережье Крыма. Загадочную бутылку она обнаружила при уборке побережья.По ее мнению, бутылка, скорее всего, приплыла из Турции, проделав путь через все Черное море."Раньше только в книгах читала. Такой случай один на миллион, и думала, что со мной никогда ничего подобного не произойдет", - сказала Стельмахова."Снизу нарисовано сердце и три семерки, я так понимаю, символ удачи. Теперь я ищу автора, чтобы сказать, что его послание дошло, о нем узнали", - призналась жительница Крыма.Записка датирована 1 сентября, однако год и отправителя определить не удалось.Как сообщалось ранее, крымский инструктор по дайвингу рассказал о подводных находках Черного моря.
Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с "турецким" посланием

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Жительница села Поповка в Крыму Евгения Стельмахова обнаружила на берегу моря бутылку с трогательным посланием, написанным на турецком языке. Теперь она ищет автора. Об этом девушка рассказала РИА Новости.
Евгения Стельмахова работает инженером по охране окружающей среды природного парка "Ойбурский" на западном побережье Крыма. Загадочную бутылку она обнаружила при уборке побережья.
По ее мнению, бутылка, скорее всего, приплыла из Турции, проделав путь через все Черное море.
"Раньше только в книгах читала. Такой случай один на миллион, и думала, что со мной никогда ничего подобного не произойдет", - сказала Стельмахова.
Послание перевели друзья девушки. В нем звучат пожелания мира, счастья, любви, благословения, красоты, здоровья и помощи божьей не только для себя, но и всем окружающим.
"Снизу нарисовано сердце и три семерки, я так понимаю, символ удачи. Теперь я ищу автора, чтобы сказать, что его послание дошло, о нем узнали", - призналась жительница Крыма.
Записка датирована 1 сентября, однако год и отправителя определить не удалось.
Как сообщалось ранее, крымский инструктор по дайвингу рассказал о подводных находках Черного моря.
