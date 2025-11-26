https://crimea.ria.ru/20251126/vizit-putina-v-kirgiziyu-i-zakupki-evropoy-oruzhiya-u-ssha--glavnoe-za-den-1151208756.html

Визит Путина в Киргизию и закупки Европой оружия у США – главное за день

Визит Путина в Киргизию и закупки Европой оружия у США – главное за день - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Визит Путина в Киргизию и закупки Европой оружия у США – главное за день

26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на 5 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин провел переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым в Бишкеке. Совет Федерации одобрил повышение НДС до 22% и федеральный бюджет на три года. ВСУ атаковали дронами столицу Чувашии. Главе Крыма Сергею Аксенову исполнилось 53 года. В Крыму назначили министра внутренней политики и информации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Оружие для Украины закупит Европа у СШАУкраина получит от Европы вооружение на сумму около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой ЕС покупает оружие у США, заявил Генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais. Путин в КиргизииТоварооборот между РФ и Киргизией увеличился на 13,6%, порядка 97% всех платежей проводятся в национальных валютах, страны взаимодействуют в различных сферах – от нефтегазовой до гуманитарной, и будут дальше углублять отношения союзничества и стратегического партнерства. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин в ходе визита в Бишкек, где проходят переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым.Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 годаСенаторы одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при этом льготная ставка в 10% для всех социально значимых товаров охранена. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, они также будут облагаться по ставке 22%.Вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.Федеральный бюджет на три года одобрил СовфедКроме того, в Совфеде единогласно одобрили закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Закон сформирован на основе прогноза ВВП и инфляции на ближайшие три года.Согласно проекту, в 2026 году доходы федерального бюджета составят 40,28 трлн рублей, а расходы – 44,07 трлн рублей. Дефицит бюджета установлен на уровне 3,78 трлн рублей. В документе также закреплены предельные значения внутреннего долга – 37,4 трлн рублей, и внешнего – 66,8 млрд долларов или 59,1 млрд евро.Бюджет на 2027 и 2028 годы также формируется с умеренным дефицитом. Доходы в 2027 году запланированы на уровне 42,9 трлн рублей, а в 2028-м – 45,86 трлн рублей.ВСУ атаковали дронами столицу ЧувашииСтолицу Чувашии Чебоксары атаковали украинские беспилотники – в городе повреждены жилые дома и ранены два человека – мать и подросток, сообщил губернатор региона Олег Николаев. Женщина прооперирована, а юноша находится в больнице с ранениями легкой степени тяжести.Главе Крыма Сергею Аксенову – 5326 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отмечает свой 53-й день рождения. Он неизменно руководит регионом с момента его воссоединения с Россией в 2014 году, при этом до 2019-го Аксенов также выполнял функции главы правительства республики.В Крыму назначили министра внутренней политики В Крыму Альберта Куршутова вновь назначили министром внутренней политики, информации и связи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

