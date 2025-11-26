https://crimea.ria.ru/20251126/v-tuapse-zaderzhan-vystrelivshiy-v-rebenka-muzhchina--1151203300.html
В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина
В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина
Мужчину, выстреливавшего в лицо 9-летнему ребенку, задержали в Туапсе. Об этом сообщают в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Мужчину, выстреливавшего в лицо 9-летнему ребенку, задержали в Туапсе. Об этом сообщают в полиции Кубани.Инцидент произошел накануне во дворе жилого дома. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в лицо ребенку, мальчика госпитализировали. Полиция начала проверку, в ходе которой выяснилась личность злоумышленника.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Туапсе задержали мужчину, выстрелившего из пневматического оружия ребенку в лицо