https://crimea.ria.ru/20251126/v-tuapse-zaderzhan-vystrelivshiy-v-rebenka-muzhchina--1151203300.html

В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина

В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина - РИА Новости Крым, 26.11.2025

В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина

Мужчину, выстреливавшего в лицо 9-летнему ребенку, задержали в Туапсе. Об этом сообщают в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T15:30

2025-11-26T15:30

2025-11-26T15:30

россия

краснодарский край

новости

дети

происшествия

мвд по краснодарскому краю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698504_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3f335132070c25ba668d7447b61e03fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Мужчину, выстреливавшего в лицо 9-летнему ребенку, задержали в Туапсе. Об этом сообщают в полиции Кубани.Инцидент произошел накануне во дворе жилого дома. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в лицо ребенку, мальчика госпитализировали. Полиция начала проверку, в ходе которой выяснилась личность злоумышленника.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертовКрымчанин ответит за отдых со стрельбойПерестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват

россия

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, новости, дети, происшествия, мвд по краснодарскому краю