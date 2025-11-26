Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе наградят женщин-предпринимателей - РИА Новости Крым, 26.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251126/v-simferopole-nagradyat-zhenschin-predprinimateley-1151205780.html
В Симферополе наградят женщин-предпринимателей
В Симферополе наградят женщин-предпринимателей - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Симферополе наградят женщин-предпринимателей
В Симферополе 28 ноября более ста женщин-предпринимателей соберутся на ежегодный бизнес-форум "Женщины Крыма-2025", а лучшим вручат премию. О б этом в эфире... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе 28 ноября более ста женщин-предпринимателей соберутся на ежегодный бизнес-форум "Женщины Крыма-2025", а лучшим вручат премию. О б этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали организаторы.

"Все больше и больше развивается направление женского предпринимательства. Доля женщин в бизнесе растет, и сейчас она увеличилась с 32 до 41 процента по стране. Очень много самозанятых женщин, индивидуальных предпринимателей", - рассказала исполнительный директор "Опоры России" Тамара Запорожец.

Эти показатели демонстрируют стремительное развитие женского бизнеса и положительно влияют на экономику нашей страны и крымского полуострова, убеждена она.

"Мы проводим форум третий год подряд. У нас стабильно 100-120 участниц. В основном - это Симферополь. Конечно, стараемся и Крым подтянуть… Мы всегда приурочиваем этот форум ко Дню женского предпринимательства", - рассказала организатор форума, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" и психолог Татьяна Ермакова.

По мнению собеседниц, несомненным плюсом современной бизнесвумен является многозадачность. Единой "формулы успеха" в ведении современного бизнеса не существует, но симбиоз женского и мужского подходов в предпринимательстве рождают наилучшие результаты, уверены они.

"Интуиция и многозадачность - плюсы женского предпринимательства, а мужской подход – уравновешивает. Получается наиболее лучший результат", - считает Тамара Запорожец.
В Симферополе наградят женщин-предпринимателей

В Симферополе 28 ноября пройдет Женский бизнес-форум и премия "Женщины Крыма-2025"

20:49 26.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе 28 ноября более ста женщин-предпринимателей соберутся на ежегодный бизнес-форум "Женщины Крыма-2025", а лучшим вручат премию. О б этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали организаторы.
"Все больше и больше развивается направление женского предпринимательства. Доля женщин в бизнесе растет, и сейчас она увеличилась с 32 до 41 процента по стране. Очень много самозанятых женщин, индивидуальных предпринимателей", - рассказала исполнительный директор "Опоры России" Тамара Запорожец.
Эти показатели демонстрируют стремительное развитие женского бизнеса и положительно влияют на экономику нашей страны и крымского полуострова, убеждена она.
"Мы проводим форум третий год подряд. У нас стабильно 100-120 участниц. В основном - это Симферополь. Конечно, стараемся и Крым подтянуть… Мы всегда приурочиваем этот форум ко Дню женского предпринимательства", - рассказала организатор форума, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" и психолог Татьяна Ермакова.
По мнению собеседниц, несомненным плюсом современной бизнесвумен является многозадачность. Единой "формулы успеха" в ведении современного бизнеса не существует, но симбиоз женского и мужского подходов в предпринимательстве рождают наилучшие результаты, уверены они.
"Интуиция и многозадачность - плюсы женского предпринимательства, а мужской подход – уравновешивает. Получается наиболее лучший результат", - считает Тамара Запорожец.
