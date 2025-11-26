https://crimea.ria.ru/20251126/v-simferopole-nagradyat-zhenschin-predprinimateley-1151205780.html

В Симферополе наградят женщин-предпринимателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе 28 ноября более ста женщин-предпринимателей соберутся на ежегодный бизнес-форум "Женщины Крыма-2025", а лучшим вручат премию. О б этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали организаторы.Эти показатели демонстрируют стремительное развитие женского бизнеса и положительно влияют на экономику нашей страны и крымского полуострова, убеждена она."Мы проводим форум третий год подряд. У нас стабильно 100-120 участниц. В основном - это Симферополь. Конечно, стараемся и Крым подтянуть… Мы всегда приурочиваем этот форум ко Дню женского предпринимательства", - рассказала организатор форума, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" и психолог Татьяна Ермакова.По мнению собеседниц, несомненным плюсом современной бизнесвумен является многозадачность. Единой "формулы успеха" в ведении современного бизнеса не существует, но симбиоз женского и мужского подходов в предпринимательстве рождают наилучшие результаты, уверены они."Интуиция и многозадачность - плюсы женского предпринимательства, а мужской подход – уравновешивает. Получается наиболее лучший результат", - считает Тамара Запорожец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

