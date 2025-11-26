https://crimea.ria.ru/20251126/v-simferopole-nagradyat-zhenschin-predprinimateley-1151205780.html
В Симферополе наградят женщин-предпринимателей
В Симферополе наградят женщин-предпринимателей - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Симферополе наградят женщин-предпринимателей
В Симферополе 28 ноября более ста женщин-предпринимателей соберутся на ежегодный бизнес-форум "Женщины Крыма-2025", а лучшим вручат премию. О б этом в эфире... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T20:49
2025-11-26T20:49
2025-11-26T20:49
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
бизнес
крымский бизнес
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149750037_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_cb4dd988c6370c0a4ee882239e053b38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе 28 ноября более ста женщин-предпринимателей соберутся на ежегодный бизнес-форум "Женщины Крыма-2025", а лучшим вручат премию. О б этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали организаторы.Эти показатели демонстрируют стремительное развитие женского бизнеса и положительно влияют на экономику нашей страны и крымского полуострова, убеждена она."Мы проводим форум третий год подряд. У нас стабильно 100-120 участниц. В основном - это Симферополь. Конечно, стараемся и Крым подтянуть… Мы всегда приурочиваем этот форум ко Дню женского предпринимательства", - рассказала организатор форума, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" и психолог Татьяна Ермакова.По мнению собеседниц, несомненным плюсом современной бизнесвумен является многозадачность. Единой "формулы успеха" в ведении современного бизнеса не существует, но симбиоз женского и мужского подходов в предпринимательстве рождают наилучшие результаты, уверены они."Интуиция и многозадачность - плюсы женского предпринимательства, а мужской подход – уравновешивает. Получается наиболее лучший результат", - считает Тамара Запорожец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20250907/mama-predprinimatel-kakie-biznes-idei-prodvigayut-zhenschiny-v-krymu-1149267371.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149750037_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c599dc61178d227121097aa218c033a8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, бизнес, крымский бизнес, общество, новости крыма
В Симферополе наградят женщин-предпринимателей
В Симферополе 28 ноября пройдет Женский бизнес-форум и премия "Женщины Крыма-2025"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым.
В Симферополе 28 ноября более ста женщин-предпринимателей соберутся на ежегодный бизнес-форум "Женщины Крыма-2025", а лучшим вручат премию. О б этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали организаторы.
"Все больше и больше развивается направление женского предпринимательства. Доля женщин в бизнесе растет, и сейчас она увеличилась с 32 до 41 процента по стране. Очень много самозанятых женщин, индивидуальных предпринимателей", - рассказала исполнительный директор "Опоры России" Тамара Запорожец.
Эти показатели демонстрируют стремительное развитие женского бизнеса и положительно влияют на экономику нашей страны и крымского полуострова, убеждена она.
"Мы проводим форум третий год подряд. У нас стабильно 100-120 участниц. В основном - это Симферополь. Конечно, стараемся и Крым подтянуть… Мы всегда приурочиваем этот форум ко Дню женского предпринимательства", - рассказала организатор форума, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" и психолог Татьяна Ермакова.
По мнению собеседниц, несомненным плюсом современной бизнесвумен является многозадачность. Единой "формулы успеха" в ведении современного бизнеса не существует, но симбиоз женского и мужского подходов в предпринимательстве рождают наилучшие результаты, уверены они.
"Интуиция и многозадачность - плюсы женского предпринимательства, а мужской подход – уравновешивает. Получается наиболее лучший результат", - считает Тамара Запорожец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube