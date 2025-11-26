https://crimea.ria.ru/20251126/v-sevastopole-vveden-karantin-po-beshenstvu-domashnikh-kotov-1151211961.html

В Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов

В Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов - РИА Новости Крым, 26.11.2025

В Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов

Карантин по бешенству введен в Нахимовском районе из-за выявления случаев заболевания бешенством у домашних котов. Об этом сообщает правительство Севастополя. РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Карантин по бешенству введен в Нахимовском районе из-за выявления случаев заболевания бешенством у домашних котов. Об этом сообщает правительство Севастополя. По информации правительства, для проведения антирабической профилактики лицам, контактировавшим с животными, сведения о них направлены в департамент здравоохранения и территориальное управление Роспотребнадзора."В соответствии с требованиями ветеринарных правил на часть территории Нахимовского района наложены ограничения (карантин) по бешенству животных. Госветслужба проводит все необходимые мероприятия по недопущению распространения бешенства, предусмотренные ветеринарными правилами, в том числе клинический осмотр и вакцинацию животных на близлежащих улицах", добавили в правительстве города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

