В Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов
В Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов
Карантин по бешенству введен в Нахимовском районе из-за выявления случаев заболевания бешенством у домашних котов. Об этом сообщает правительство Севастополя. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T19:42
2025-11-26T19:42
2025-11-26T19:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Карантин по бешенству введен в Нахимовском районе из-за выявления случаев заболевания бешенством у домашних котов. Об этом сообщает правительство Севастополя. По информации правительства, для проведения антирабической профилактики лицам, контактировавшим с животными, сведения о них направлены в департамент здравоохранения и территориальное управление Роспотребнадзора."В соответствии с требованиями ветеринарных правил на часть территории Нахимовского района наложены ограничения (карантин) по бешенству животных. Госветслужба проводит все необходимые мероприятия по недопущению распространения бешенства, предусмотренные ветеринарными правилами, в том числе клинический осмотр и вакцинацию животных на близлежащих улицах", добавили в правительстве города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Карантин по бешенству введен в Нахимовском районе из-за выявления случаев заболевания бешенством у домашних котов. Об этом сообщает правительство Севастополя.
"По результатам лабораторных исследований в обоих случаях подтвержден диагноз "бешенство". Один случай зафиксирован на Корабельной стороне, второй в Орловке", - говорится в сообщении.
По информации правительства, для проведения антирабической профилактики лицам, контактировавшим с животными, сведения о них направлены в департамент здравоохранения и территориальное управление Роспотребнадзора.
"В соответствии с требованиями ветеринарных правил на часть территории Нахимовского района наложены ограничения (карантин) по бешенству животных. Госветслужба проводит все необходимые мероприятия по недопущению распространения бешенства, предусмотренные ветеринарными правилами, в том числе клинический осмотр и вакцинацию животных на близлежащих улицах", добавили в правительстве города.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.