В Севастополе открыли памятник олимпийской чемпионке Прозуменщиковой

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Памятник первой олимпийской чемпионке по плаванию в истории советского спорта Галине Прозуменщиковой открыли в Севастополе возле Дворца водных видов спорта. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он напомнил, что в честь легендарной пловчихи названы Дворец водных видов спорта и городская школа плавания для детей.Автор памятника – севастопольский скульптор, преподаватель детской художественной школы Игорь Егунов. Он в ходе создания монумента изучил сохранившиеся фотографии и документы и работал над более чем трехметровой скульптурой вместе с дочерью Прозуменщиковой Ириной Бергалло.По словам губернатора, Егунов вдохновлялся флорентийской статуей Давида."Скульптор провел параллель: Давид победил Голиафа, а Галина Николаевна победила море. Дело в том, что в детстве девочка тонула, и после этого плавание стало для нее вызовом. Какие невероятные победы этот вызов за собой повлек — знает Севастополь и весь мир", - добавил Развожаев.Галина Прозуменщикова (1948-2015) – уроженка Севастополя, 15-кратная чемпионка СССР, 27-кратная рекордсменка СССР, заслуженный мастер спорта Советского Союза по плаванию стилем брасс. На Олимпийских играх в Токио в 1964 году впервые в истории советского плавания завоевала золотую медаль. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Мехико (1968) и Мюнхене (1972). Пятикратная рекордсменка мира и девятикратная рекордсменка Европы. Трехкратная чемпионка Европы, чемпионка Европы среди ветеранов (1999) года и бронзовый призер европейского ветеранского чемпионата на дистанции 100 м брассом (2001).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

