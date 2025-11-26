https://crimea.ria.ru/20251126/v-moskve-zaderzhali-podozrevaemykh-v-vymogatelstve-u-ranenykh-boytsov-svo-1151192377.html

В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО

В Москве задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у раненых бойцов СВО, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Москве задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у раненых бойцов СВО, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в полицию обратился один из пострадавших. Он находится на лечении после получения боевого ранения. Мужчине позвонили неизвестные и стали вымогать 1 миллион рублей, иначе грозились принудительной выпиской из стационара и направлением на фронт. Злоумышленников задержали при передаче денег.Она добавила, что жертвой сообщников стал как минимум еще один ветеран спецоперации. Мошенники требовали с него 300 тысяч рублей по аналогичному сценарию.На фигурантов возбуждены уголовные дела, на данный момент они находятся под стражей. Сотрудники полиции устанавливают всех соучастников преступления и похожие эпизоды.Ранее сообщалось, что в Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперовСиловики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в КрымуЕвпаториец трижды сдал в аренду несуществующую комнату

