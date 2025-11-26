Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/v-moskve-zaderzhali-podozrevaemykh-v-vymogatelstve-u-ranenykh-boytsov-svo-1151192377.html
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
В Москве задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у раненых бойцов СВО, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T10:42
2025-11-26T10:45
новости
ирина волк
москва
ветераны сво
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
вымогательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Москве задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у раненых бойцов СВО, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в полицию обратился один из пострадавших. Он находится на лечении после получения боевого ранения. Мужчине позвонили неизвестные и стали вымогать 1 миллион рублей, иначе грозились принудительной выпиской из стационара и направлением на фронт. Злоумышленников задержали при передаче денег.Она добавила, что жертвой сообщников стал как минимум еще один ветеран спецоперации. Мошенники требовали с него 300 тысяч рублей по аналогичному сценарию.На фигурантов возбуждены уголовные дела, на данный момент они находятся под стражей. Сотрудники полиции устанавливают всех соучастников преступления и похожие эпизоды.Ранее сообщалось, что в Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперовСиловики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в КрымуЕвпаториец трижды сдал в аренду несуществующую комнату
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ирина волк, москва, ветераны сво, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), вымогательство
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО

Подозреваемые в вымогательстве у раненых бойцов СВО задержаны в Москве

10:42 26.11.2025 (обновлено: 10:45 26.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Москве задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у раненых бойцов СВО, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию обратился один из пострадавших. Он находится на лечении после получения боевого ранения. Мужчине позвонили неизвестные и стали вымогать 1 миллион рублей, иначе грозились принудительной выпиской из стационара и направлением на фронт. Злоумышленников задержали при передаче денег.

"В ходе обысков обнаружены банковские карты, электронные носители информации и два предмета, конструктивно схожих с пистолетами. В настоящее время они направлены на экспертизу", – рассказала представитель МВД РФ.

Она добавила, что жертвой сообщников стал как минимум еще один ветеран спецоперации. Мошенники требовали с него 300 тысяч рублей по аналогичному сценарию.
На фигурантов возбуждены уголовные дела, на данный момент они находятся под стражей. Сотрудники полиции устанавливают всех соучастников преступления и похожие эпизоды.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов
Силовики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму
Евпаториец трижды сдал в аренду несуществующую комнату
 
НовостиИрина ВолкМоскваВетераны СВОПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Вымогательство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
10:42В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
10:37Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
10:22Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком
10:10В Крыму подорожал уголь
09:57Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
09:51Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
09:35Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
09:26Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
09:11Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
08:52План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
08:27"Свой Афганистан": план Трампа по Украине могут заблокировать в Конгрессе
08:08Главе Крыма Сергею Аксенову – 53
07:47Дроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди
07:32Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения
07:22Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
07:05Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов
06:42Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму
06:09США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончится
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Лента новостейМолния