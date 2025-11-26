Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подорожал уголь - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Крыму подорожал уголь
В Крыму подорожал уголь - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Крыму подорожал уголь
В Крыму угольная продукция подорожала на сумму до 500 рублей за тонну. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму угольная продукция подорожала на сумму до 500 рублей за тонну. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"Делали срез по стоимости угольной продукции за предыдущие несколько лет. И в этом году уголь подорожал на 200-500 рублей за тонну. Это незначительный показатель по отношению к прошлому и позапрошлому годам", - сказал профильный министр.

По его словам, на складах у трейдеров уголь имеется в достаточном объеме.

В конце августа текущего года Воронкин говорил, что стоимость угля в предстоящий осенне-зимний период в Крыму составит от 12 до 18 тысяч рублей за тонну.
крым, новости крыма, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, цены в крыму
В Крыму подорожал уголь

10:10 26.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча угля. Архивное фото
Добыча угля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму угольная продукция подорожала на сумму до 500 рублей за тонну. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"Делали срез по стоимости угольной продукции за предыдущие несколько лет. И в этом году уголь подорожал на 200-500 рублей за тонну. Это незначительный показатель по отношению к прошлому и позапрошлому годам", - сказал профильный министр.
По его словам, на складах у трейдеров уголь имеется в достаточном объеме.
В конце августа текущего года Воронкин говорил, что стоимость угля в предстоящий осенне-зимний период в Крыму составит от 12 до 18 тысяч рублей за тонну.
КрымНовости КрымаВладимир ВоронкинМинтопэнерго КрымаЦены в Крыму
 
