В Крыму подорожал уголь
2025-11-26T10:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму угольная продукция подорожала на сумму до 500 рублей за тонну. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его словам, на складах у трейдеров уголь имеется в достаточном объеме.В конце августа текущего года Воронкин говорил, что стоимость угля в предстоящий осенне-зимний период в Крыму составит от 12 до 18 тысяч рублей за тонну.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
