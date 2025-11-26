https://crimea.ria.ru/20251126/v-krymu-naznachili-ministra-vnutrenney-politiki-i-informatsii--1151192532.html

В Крыму назначили министра внутренней политики и информации

СИМФЕРОПОЛЬ 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Альберта Куршутова вновь назначили министром внутренней политики, информации и связи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он занимал пост министра с апреля 2024 года по сентябрь 2025 года. 11 сентября этого года депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Альберта Куршутова на должность вице-премьера правительства РК. Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР.В 2009 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств имени Поплавского в Симферополе, специальность - менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса. В 2010 году - частное высшее учебное заведение Европейский университет, в 2014 году - Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, а в 2018 году Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкцияхНазначен врио главы Симферопольского района Крыма В Крыму назначили министра транспорта

