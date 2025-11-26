Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назначили министра внутренней политики и информации - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/v-krymu-naznachili-ministra-vnutrenney-politiki-i-informatsii--1151192532.html
В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
В Крыму назначили министра внутренней политики и информации - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
В Крыму Альберта Куршутова вновь назначили министром внутренней политики, информации и связи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T10:44
2025-11-26T10:52
крым
кадры
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
альберт куршутов
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142362427_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e331b62f01919afca2ea03fc2b141471.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Альберта Куршутова вновь назначили министром внутренней политики, информации и связи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он занимал пост министра с апреля 2024 года по сентябрь 2025 года. 11 сентября этого года депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Альберта Куршутова на должность вице-премьера правительства РК. Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР.В 2009 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств имени Поплавского в Симферополе, специальность - менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса. В 2010 году - частное высшее учебное заведение Европейский университет, в 2014 году - Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, а в 2018 году Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкцияхНазначен врио главы Симферопольского района Крыма В Крыму назначили министра транспорта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142362427_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fccbc6e113f5629042602898fba71f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, кадры, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, альберт куршутов, сергей аксенов
В Крыму назначили министра внутренней политики и информации

В Крыму Альберта Куршутова вновь назначили министром внутренней политики и информации

10:44 26.11.2025 (обновлено: 10:52 26.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов
Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Альберта Куршутова вновь назначили министром внутренней политики, информации и связи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Альберт Абдурашитович Куршутов назначен заместителем председателя Совета министров Республики Крым – министром внутренней политики, информации и связи Крыма. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона", - сообщил он в своих соцсетях.
Он занимал пост министра с апреля 2024 года по сентябрь 2025 года. 11 сентября этого года депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Альберта Куршутова на должность вице-премьера правительства РК.
Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР.
В 2009 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств имени Поплавского в Симферополе, специальность - менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса.
В 2010 году - частное высшее учебное заведение Европейский университет, в 2014 году - Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, а в 2018 году Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
Назначен врио главы Симферопольского района Крыма
В Крыму назначили министра транспорта
 
КрымКадрыКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяАльберт КуршутовСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
10:42В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
10:37Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
10:22Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком
10:10В Крыму подорожал уголь
09:57Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
09:51Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
09:35Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
09:26Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
09:11Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
08:52План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
08:27"Свой Афганистан": план Трампа по Украине могут заблокировать в Конгрессе
08:08Главе Крыма Сергею Аксенову – 53
07:47Дроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди
07:32Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения
07:22Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
07:05Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов
06:42Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму
06:09США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончится
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Лента новостейМолния