https://crimea.ria.ru/20251126/v-krymu-detskie-shkoly-iskusstv-osnastyat-na-20-millionov-rubley-1151201977.html

В Крыму детские школы искусств оснастят на 20 миллионов рублей

В Крыму детские школы искусств оснастят на 20 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 26.11.2025

В Крыму детские школы искусств оснастят на 20 миллионов рублей

В 2026 году детским школам искусств Крыма выделят 20 млн рублей на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий. Об этом сообщил глава Крыма РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T19:09

2025-11-26T19:09

2025-11-26T19:09

сергей аксенов

новости крыма

крым

искусство

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151207086_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d32fbbfacf9b4265ea014189ad25f258.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В 2026 году детским школам искусств Крыма выделят 20 млн рублей на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Он добавил, что с 2020 по 2024 год в Крыму оснастили 25 детских школ искусств и два профессиональных образовательных учреждения. На эти цели потратили 103 млн рублей.Как сообщалось ранее, объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – ХуснуллинПолтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроектВ Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, искусство , школа