В Крыму детские школы искусств оснастят на 20 миллионов рублей
В 2026 году детским школам искусств Крыма выделят 20 млн рублей на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий. Об этом сообщил глава Крыма РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T19:09
2025-11-26T19:09
сергей аксенов
новости крыма
крым
искусство
школа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В 2026 году детским школам искусств Крыма выделят 20 млн рублей на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Он добавил, что с 2020 по 2024 год в Крыму оснастили 25 детских школ искусств и два профессиональных образовательных учреждения. На эти цели потратили 103 млн рублей.Как сообщалось ранее, объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – ХуснуллинПолтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроектВ Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
19:09 26.11.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Детские школы искусств Республики Крым в 2026 году получат значительную финансовую поддержку
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В 2026 году детским школам искусств Крыма выделят 20 млн рублей на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры".

"Всего за год планируется оснастить шесть школ искусств на общую сумму 20 млн рублей. Это позволит педагогам повысить качество обучения, а юным талантам – учиться и творить в более комфортных условиях, развивать свои навыки и достигать высот в исполнительском мастерстве", - написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.

Он добавил, что с 2020 по 2024 год в Крыму оснастили 25 детских школ искусств и два профессиональных образовательных учреждения. На эти цели потратили 103 млн рублей.
Как сообщалось ранее, объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.
