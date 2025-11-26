В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства

https://crimea.ria.ru/20251126/v-krymu-budut-sudit-migranta-nelegala-za-grabezhi-i-vymogatelstva-1151208009.html
мвд по республике крым
новости крыма
крым
суд
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний иностранец-нелегал предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах грабежей и вымогательства с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, ранее в полицию обратился 19-летний житель Ялты. Парень заявил, что познакомился в автосервисе с иностранцем, ранее судимым и незаконно пребывавшим на территории России. Нелегал систематически вымогал у молодого человека крупные суммы денег и ювелирные изделия, угрожая физической расправой и ссылаясь на криминальные связи.Последней каплей стало требование передать крупную сумму денег под угрозой применения ножа. Потерпевший, которому мигрант нанес ущерб на общую сумму 700 тысяч рублей, обратился за помощью в полицию.Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали злоумышленника. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам: два грабежа с угрозой применения насилия и три факта вымогательства с применением насилия.Санкции соответствующих статей УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Уголовное дело передано в суд, а обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора.
крым
мвд по республике крым, новости крыма, крым, суд, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний иностранец-нелегал предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах грабежей и вымогательства с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, ранее в полицию обратился 19-летний житель Ялты. Парень заявил, что познакомился в автосервисе с иностранцем, ранее судимым и незаконно пребывавшим на территории России. Нелегал систематически вымогал у молодого человека крупные суммы денег и ювелирные изделия, угрожая физической расправой и ссылаясь на криминальные связи.
Последней каплей стало требование передать крупную сумму денег под угрозой применения ножа. Потерпевший, которому мигрант нанес ущерб на общую сумму 700 тысяч рублей, обратился за помощью в полицию.
Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали злоумышленника. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам: два грабежа с угрозой применения насилия и три факта вымогательства с применением насилия.
Санкции соответствующих статей УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Уголовное дело передано в суд, а обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора.
