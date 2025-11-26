https://crimea.ria.ru/20251126/v-krymu-budut-sudit-migranta-nelegala-za-grabezhi-i-vymogatelstva-1151208009.html

В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства

В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний иностранец-нелегал предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах грабежей и вымогательства с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, ранее в полицию обратился 19-летний житель Ялты. Парень заявил, что познакомился в автосервисе с иностранцем, ранее судимым и незаконно пребывавшим на территории России. Нелегал систематически вымогал у молодого человека крупные суммы денег и ювелирные изделия, угрожая физической расправой и ссылаясь на криминальные связи.Последней каплей стало требование передать крупную сумму денег под угрозой применения ножа. Потерпевший, которому мигрант нанес ущерб на общую сумму 700 тысяч рублей, обратился за помощью в полицию.Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали злоумышленника. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам: два грабежа с угрозой применения насилия и три факта вымогательства с применением насилия.Санкции соответствующих статей УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Уголовное дело передано в суд, а обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%

