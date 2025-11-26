Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/v-krymu-budut-sudit-migranta-nelegala-za-grabezhi-i-vymogatelstva-1151208009.html
В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства
В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства
В Крыму 23-летний иностранец-нелегал предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах грабежей и вымогательства с применением насилия. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T17:33
2025-11-26T17:33
мвд по республике крым
новости крыма
крым
суд
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний иностранец-нелегал предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах грабежей и вымогательства с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, ранее в полицию обратился 19-летний житель Ялты. Парень заявил, что познакомился в автосервисе с иностранцем, ранее судимым и незаконно пребывавшим на территории России. Нелегал систематически вымогал у молодого человека крупные суммы денег и ювелирные изделия, угрожая физической расправой и ссылаясь на криминальные связи.Последней каплей стало требование передать крупную сумму денег под угрозой применения ножа. Потерпевший, которому мигрант нанес ущерб на общую сумму 700 тысяч рублей, обратился за помощью в полицию.Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали злоумышленника. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам: два грабежа с угрозой применения насилия и три факта вымогательства с применением насилия.Санкции соответствующих статей УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Уголовное дело передано в суд, а обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, новости крыма, крым, суд, происшествия
В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства

В Крыму нелегальный мигрант предстанет перед судом за грабежи и вымогательства

17:33 26.11.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний иностранец-нелегал предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах грабежей и вымогательства с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, ранее в полицию обратился 19-летний житель Ялты. Парень заявил, что познакомился в автосервисе с иностранцем, ранее судимым и незаконно пребывавшим на территории России. Нелегал систематически вымогал у молодого человека крупные суммы денег и ювелирные изделия, угрожая физической расправой и ссылаясь на криминальные связи.
Последней каплей стало требование передать крупную сумму денег под угрозой применения ножа. Потерпевший, которому мигрант нанес ущерб на общую сумму 700 тысяч рублей, обратился за помощью в полицию.
Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали злоумышленника. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам: два грабежа с угрозой применения насилия и три факта вымогательства с применением насилия.
Санкции соответствующих статей УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Уголовное дело передано в суд, а обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ
Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
 
МВД по Республике КрымНовости КрымаКрымСудПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
18:24Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
18:19В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО
18:05Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"
17:48Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет
17:33В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства
17:24Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет
17:12Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
17:01Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США
16:53В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
16:32Пятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе
16:24Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях
16:13Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
16:06Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
15:55Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
15:44Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина
15:37Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений
15:30В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина
15:21Опрос: Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые персонажи россиян
15:15"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
Лента новостейМолния