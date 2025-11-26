Рейтинг@Mail.ru
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот
Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате совершенного военными... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате совершенного военными государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jeune Afrique.Агентство France Press сообщило со ссылкой на захвативших власть военных, что они "приостанавливают избирательный процесс" в стране, где 23 ноября состоялись всеобщие выборы, а также полностью закрывают границы.Посольство РФ в Гвинее-Бисау сообщило агентству, что вооруженные люди в форме захватили здание центризбиркома республики.В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
африка, госпереворот, в мире, политика, новости
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот

Военные совершили госпереворот в Гвинее-Бисау – президент арестован

19:17 26.11.2025
 
© CC BY-SA 4.0 / Joehawkins /Гвинея-Бисау. Архивное фото
Гвинея-Бисау. Архивное фото
© CC BY-SA 4.0 / Joehawkins /
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате совершенного военными государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jeune Afrique.
По словам президента, переворот возглавляет начальник штаба сухопутных войск. Глава государства добавил, что в отношении него не применялось насилие. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
Агентство France Press сообщило со ссылкой на захвативших власть военных, что они "приостанавливают избирательный процесс" в стране, где 23 ноября состоялись всеобщие выборы, а также полностью закрывают границы.
Посольство РФ в Гвинее-Бисау сообщило агентству, что вооруженные люди в форме захватили здание центризбиркома республики.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
