https://crimea.ria.ru/20251126/v-gvinee-bisau-proizoshel-gosudarstvennyy-perevorot-1151211317.html
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот
Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате совершенного военными... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T19:17
2025-11-26T19:17
2025-11-26T19:17
африка
госпереворот
в мире
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151211185_85:0:1294:680_1920x0_80_0_0_63475480beba2cbb57bfb08069e40f3f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате совершенного военными государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jeune Afrique.Агентство France Press сообщило со ссылкой на захвативших власть военных, что они "приостанавливают избирательный процесс" в стране, где 23 ноября состоялись всеобщие выборы, а также полностью закрывают границы.Посольство РФ в Гвинее-Бисау сообщило агентству, что вооруженные люди в форме захватили здание центризбиркома республики.В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
африка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151211185_236:0:1143:680_1920x0_80_0_0_7357ebff32902ea2c1092365954993a2.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, госпереворот, в мире, политика, новости
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот
Военные совершили госпереворот в Гвинее-Бисау – президент арестован
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате совершенного военными государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jeune Afrique.
По словам президента, переворот возглавляет начальник штаба сухопутных войск. Глава государства добавил, что в отношении него не применялось насилие. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
Агентство France Press сообщило со ссылкой на захвативших власть военных, что они "приостанавливают избирательный процесс" в стране, где 23 ноября состоялись всеобщие выборы, а также полностью закрывают границы.
Посольство РФ в Гвинее-Бисау сообщило агентству, что вооруженные люди в форме захватили здание центризбиркома республики.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.