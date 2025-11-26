https://crimea.ria.ru/20251126/v-gvinee-bisau-proizoshel-gosudarstvennyy-perevorot-1151211317.html

В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот

В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот - РИА Новости Крым, 26.11.2025

В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот

Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате совершенного военными... РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате совершенного военными государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jeune Afrique.Агентство France Press сообщило со ссылкой на захвативших власть военных, что они "приостанавливают избирательный процесс" в стране, где 23 ноября состоялись всеобщие выборы, а также полностью закрывают границы.Посольство РФ в Гвинее-Бисау сообщило агентству, что вооруженные люди в форме захватили здание центризбиркома республики.В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

