Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/v-feodosii-slyshna-strelba--chto-proiskhodit-v-gorode-1151212107.html
В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе
В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе
В Феодосии вечером в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T19:52
2025-11-26T19:52
феодосия
новости
новости крыма
стрельба
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150168034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b2a8fd71b8cb72d41e79ca9d2352f42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии вечером в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации.Местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150168034_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ed98d37ae30cf18959f0626ebaf5617e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, новости, новости крыма, стрельба, крым
В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе

В Феодосии в среду военные проводят учебные стрельбы – власти

19:52 26.11.2025
 
© РИА Новости КрымФеодосия. 14 октября 2025 года
Феодосия. 14 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии вечером в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации.
"Сегодня, 26 ноября, до 22:00 будут проводиться учебные стрельбы в районе маяка", - говорится в сообщении.
Местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФеодосияНовостиНовости КрымаСтрельбаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с "турецким" посланием
19:57Раритет на фронт – волонтеры из Керчи передали бойцам УАЗ 1956 года
19:52В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе
19:42В Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов
19:39Суд огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой
19:17В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот
19:09В Крыму детские школы искусств оснастят на 20 миллионов рублей
18:52Продажу билетов на поезда в Крым возобновили
18:45В Кремле прокомментировали призывы уволить Уиткоффа
18:33В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
18:24Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
18:19В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО
18:05Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"
17:48Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет
17:33В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства
17:24Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет
17:12Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
17:01Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США
16:53В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
16:32Пятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе
Лента новостейМолния