https://crimea.ria.ru/20251126/v-feodosii-slyshna-strelba--chto-proiskhodit-v-gorode-1151212107.html
В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе
В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе
В Феодосии вечером в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T19:52
2025-11-26T19:52
2025-11-26T19:52
феодосия
новости
новости крыма
стрельба
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150168034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b2a8fd71b8cb72d41e79ca9d2352f42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии вечером в среду военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации.Местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150168034_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ed98d37ae30cf18959f0626ebaf5617e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, новости, новости крыма, стрельба, крым
В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе
В Феодосии в среду военные проводят учебные стрельбы – власти