Участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закроют для большегрузов - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закроют для большегрузов
Участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закроют для большегрузов - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закроют для большегрузов
На участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов, сообщает пресс-служба Минтранса республики. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T14:28
2025-11-26T14:49
крым
новости крыма
минтранс крыма
бахчисарай
ялта
ремонт и строительство дорог в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов, сообщает пресс-служба Минтранса республики. В соответствии с приказом Минтранса республики, ограничение вводится на участке автомобильной дороги в Бахчисарайском районе (20 км + 899).В этот период будет закрыто движение транспортных средств, превышающих установленные нормы по предельно допустимой общей массе. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.
крым
бахчисарай
ялта
крым, новости крыма, минтранс крыма, бахчисарай, ялта, ремонт и строительство дорог в крыму
Участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закроют для большегрузов

Участок дороги Бахчисарай – Ялта 27 ноября закроют для большегрузов

14:28 26.11.2025 (обновлено: 14:49 26.11.2025)
 
© РИА Новости КрымЗнак "Стоп"
Знак Стоп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов, сообщает пресс-служба Минтранса республики.
В соответствии с приказом Минтранса республики, ограничение вводится на участке автомобильной дороги в Бахчисарайском районе (20 км + 899).
"Ограничение связано с необходимостью проведения ремонтных работ на искусственном сооружении (мосту) и будет действовать 27 ноября 2025 с 8:00 до 16:00", - говорится в сообщении.
В этот период будет закрыто движение транспортных средств, превышающих установленные нормы по предельно допустимой общей массе. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.
КрымНовости КрымаМинтранс КрымаБахчисарайЯлтаРемонт и строительство дорог в Крыму
 
