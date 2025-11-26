https://crimea.ria.ru/20251126/uchastok-dorogi-bakhchisaray--yalta-vremenno-zakroyut-dlya-bolshegruzov--1151200817.html
Участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закроют для большегрузов
На участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов, сообщает пресс-служба Минтранса республики. РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На участке автодороги Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения для большегрузов, сообщает пресс-служба Минтранса республики. В соответствии с приказом Минтранса республики, ограничение вводится на участке автомобильной дороги в Бахчисарайском районе (20 км + 899).В этот период будет закрыто движение транспортных средств, превышающих установленные нормы по предельно допустимой общей массе. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
14:28 26.11.2025 (обновлено: 14:49 26.11.2025)