"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украинский кризис рискует превратиться для президента США Дональда Трампа в "свой Афганистан", если согласование мирного плана блокируют в Конгрессе, где сейчас в самом разгаре отчаянная борьба ястребов из обеих палат. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, метания проукраинских ястребов выходят на новый уровень в Конгрессе США, где у республиканцев шаткое большинство.До промежуточных выборов в Палату представителей остается год, и после демократы, взяв большинство, заблокируют любые начинания Трампа, поэтому, хотя от этих глупых попыток шантажа веет отчаянием, логика действий ястребов в нижней палате Конгресса вполне понятна в условиях раскола.В то же время, нельзя не учитывать, что активничают тут преимущественно сбитые летчики вроде Митча Макконнелла, досиживающие последние месяцы на посту, заметил политолог.При этом свою, отдельную игру – роль главного ястреба в Белом доме – ведет госсекретарь США Марко Рубио с его президентскими амбициями, имея виды на 2028 год, отметил эксперт.На фоне происходящего украинское лобби пытается воспользоваться нынешним расколом, чтобы "как хвост повилять американской собакой", иронизирует политолог, но эта когорта мало что может предложить Трампу, который стремится как можно скорее договориться, считает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по УкраинеЕрмак раскритиковал мирный план СШАСоюзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер

