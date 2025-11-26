https://crimea.ria.ru/20251126/svoy-afganistan-plan-ssha-po-ukraine-mogut-zablokirovat-v-kongresse-1151188953.html
"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе
"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе - РИА Новости Крым, 26.11.2025
"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе
Украинский кризис рискует превратиться для президента США Дональда Трампа в "свой Афганистан", если согласование мирного плана блокируют в Конгрессе, где сейчас РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26
2025-11-26T08:27
2025-11-26T08:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украинский кризис рискует превратиться для президента США Дональда Трампа в "свой Афганистан", если согласование мирного плана блокируют в Конгрессе, где сейчас в самом разгаре отчаянная борьба ястребов из обеих палат. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, метания проукраинских ястребов выходят на новый уровень в Конгрессе США, где у республиканцев шаткое большинство.До промежуточных выборов в Палату представителей остается год, и после демократы, взяв большинство, заблокируют любые начинания Трампа, поэтому, хотя от этих глупых попыток шантажа веет отчаянием, логика действий ястребов в нижней палате Конгресса вполне понятна в условиях раскола.В то же время, нельзя не учитывать, что активничают тут преимущественно сбитые летчики вроде Митча Макконнелла, досиживающие последние месяцы на посту, заметил политолог.При этом свою, отдельную игру – роль главного ястреба в Белом доме – ведет госсекретарь США Марко Рубио с его президентскими амбициями, имея виды на 2028 год, отметил эксперт.На фоне происходящего украинское лобби пытается воспользоваться нынешним расколом, чтобы "как хвост повилять американской собакой", иронизирует политолог, но эта когорта мало что может предложить Трампу, который стремится как можно скорее договориться, считает он.
"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе
План Трампа по Украине могут заблокировать в Конгрессе США большинством голосов – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украинский кризис рискует превратиться для президента США Дональда Трампа в "свой Афганистан", если согласование мирного плана блокируют в Конгрессе, где сейчас в самом разгаре отчаянная борьба ястребов из обеих палат. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам Дудакова, метания проукраинских ястребов выходят на новый уровень в Конгрессе США, где у республиканцев шаткое большинство.
"На фоне сложных переговоров Белого дома по Украине в процесс пытаются влезть оставшиеся сторонники Киева в Конгрессе. Доходит до абсурда, когда некоторые из них начинают угрожать своей отставкой", – отмечает эксперт.
До промежуточных выборов в Палату представителей остается год, и после демократы, взяв большинство, заблокируют любые начинания Трампа, поэтому, хотя от этих глупых попыток шантажа веет отчаянием, логика действий ястребов в нижней палате Конгресса вполне понятна в условиях раскола.
Чуть больше возможностей имеют ястребы-сенаторы, считает политолог, которые могут заблокировать ратификацию мирного соглашения, для чего нужны две трети голосов. "Без ратификации оно останется на уровне исполнительной власти", – подчеркнул эксперт.
В то же время, нельзя не учитывать, что активничают тут преимущественно сбитые летчики вроде Митча Макконнелла, досиживающие последние месяцы на посту, заметил политолог.
"В целом, согласование мирного плана Трампа представляет из себя борьбу группы реалистов – Джей Ди Вэнса, Стива Уиткоффа, и оставшихся ястребов, последним пытаются помочь их братья по разуму в Конгрессе", – оценил американист ситуацию во властных кругах США.
При этом свою, отдельную игру – роль главного ястреба в Белом доме – ведет госсекретарь США Марко Рубио с его президентскими амбициями, имея виды на 2028 год, отметил эксперт.
На фоне происходящего украинское лобби пытается воспользоваться нынешним расколом, чтобы "как хвост повилять американской собакой", иронизирует политолог, но эта когорта мало что может предложить Трампу, который стремится как можно скорее договориться, считает он.
"Ведь в следующем году окно возможностей уже начнет закрываться, а украинский кризис превратится для него (Трампа – ред.) в свой Афганистан", – подытожил эксперт.
