Рейтинг@Mail.ru
"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/svoy-afganistan-plan-ssha-po-ukraine-mogut-zablokirovat-v-kongresse-1151188953.html
"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе
"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе - РИА Новости Крым, 26.11.2025
"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе
Украинский кризис рискует превратиться для президента США Дональда Трампа в "свой Афганистан", если согласование мирного плана блокируют в Конгрессе, где сейчас РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T08:27
2025-11-26T08:27
мнения
малек дудаков
сша
конгресс сша
политика
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144666383_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_a230d67b9c6e50217600c2e7c6ac3f2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украинский кризис рискует превратиться для президента США Дональда Трампа в "свой Афганистан", если согласование мирного плана блокируют в Конгрессе, где сейчас в самом разгаре отчаянная борьба ястребов из обеих палат. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, метания проукраинских ястребов выходят на новый уровень в Конгрессе США, где у республиканцев шаткое большинство.До промежуточных выборов в Палату представителей остается год, и после демократы, взяв большинство, заблокируют любые начинания Трампа, поэтому, хотя от этих глупых попыток шантажа веет отчаянием, логика действий ястребов в нижней палате Конгресса вполне понятна в условиях раскола.В то же время, нельзя не учитывать, что активничают тут преимущественно сбитые летчики вроде Митча Макконнелла, досиживающие последние месяцы на посту, заметил политолог.При этом свою, отдельную игру – роль главного ястреба в Белом доме – ведет госсекретарь США Марко Рубио с его президентскими амбициями, имея виды на 2028 год, отметил эксперт.На фоне происходящего украинское лобби пытается воспользоваться нынешним расколом, чтобы "как хвост повилять американской собакой", иронизирует политолог, но эта когорта мало что может предложить Трампу, который стремится как можно скорее договориться, считает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по УкраинеЕрмак раскритиковал мирный план СШАСоюзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144666383_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ff0553f60628ae7b1adfed07187311da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, малек дудаков, сша, конгресс сша, политика, новости, украина
"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе

План Трампа по Украине могут заблокировать в Конгрессе США большинством голосов – мнение

08:27 26.11.2025
 
© AP Photo Jose Luis MaganaПрезидент Дональд Трамп на совместном заседании Конгресса в Капитолии
Президент Дональд Трамп на совместном заседании Конгресса в Капитолии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo Jose Luis Magana
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Украинский кризис рискует превратиться для президента США Дональда Трампа в "свой Афганистан", если согласование мирного плана блокируют в Конгрессе, где сейчас в самом разгаре отчаянная борьба ястребов из обеих палат. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам Дудакова, метания проукраинских ястребов выходят на новый уровень в Конгрессе США, где у республиканцев шаткое большинство.

"На фоне сложных переговоров Белого дома по Украине в процесс пытаются влезть оставшиеся сторонники Киева в Конгрессе. Доходит до абсурда, когда некоторые из них начинают угрожать своей отставкой", – отмечает эксперт.

До промежуточных выборов в Палату представителей остается год, и после демократы, взяв большинство, заблокируют любые начинания Трампа, поэтому, хотя от этих глупых попыток шантажа веет отчаянием, логика действий ястребов в нижней палате Конгресса вполне понятна в условиях раскола.
Чуть больше возможностей имеют ястребы-сенаторы, считает политолог, которые могут заблокировать ратификацию мирного соглашения, для чего нужны две трети голосов. "Без ратификации оно останется на уровне исполнительной власти", – подчеркнул эксперт.
В то же время, нельзя не учитывать, что активничают тут преимущественно сбитые летчики вроде Митча Макконнелла, досиживающие последние месяцы на посту, заметил политолог.
"В целом, согласование мирного плана Трампа представляет из себя борьбу группы реалистов – Джей Ди Вэнса, Стива Уиткоффа, и оставшихся ястребов, последним пытаются помочь их братья по разуму в Конгрессе", – оценил американист ситуацию во властных кругах США.
При этом свою, отдельную игру – роль главного ястреба в Белом доме – ведет госсекретарь США Марко Рубио с его президентскими амбициями, имея виды на 2028 год, отметил эксперт.
На фоне происходящего украинское лобби пытается воспользоваться нынешним расколом, чтобы "как хвост повилять американской собакой", иронизирует политолог, но эта когорта мало что может предложить Трампу, который стремится как можно скорее договориться, считает он.
"Ведь в следующем году окно возможностей уже начнет закрываться, а украинский кризис превратится для него (Трампа – ред.) в свой Афганистан", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине
Ермак раскритиковал мирный план США
Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
 
МненияМалек ДудаковСШАКонгресс СШАПолитикаНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:27"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе
08:08Главе Крыма Сергею Аксенову – 53
07:47Дроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди
07:32Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения
07:22Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
07:05Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов
06:42Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму
06:09США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончится
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 ноября
23:5340 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области
23:32Новая стратегия государственной нацполитики утверждена в России
22:57Массированная атака ВСУ по югу России и проект бюджета Крыма – главное
22:54Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине
22:34Ермак раскритиковал мирный план США
22:29Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки
22:12Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%
21:59Сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года
21:38Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники
21:29Два дополнительных поезда назначены в Крым на Новый год
Лента новостейМолния