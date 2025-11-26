Рейтинг@Mail.ru
Суд огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Суд огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой
Суд огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Суд огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой
Домодедовский суд Московской области приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам лишения свободы условно за контрабанду вейпа с маслом каннабиса. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Домодедовский суд Московской области приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам лишения свободы условно за контрабанду вейпа с маслом каннабиса. Об этом сообщает РИА Новости.Также актриса должна заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.Во время условного срока Тарасова должна раз в месяц отмечаться в специализированном органе и уведомлять его, если намерена сменить место жительства.Обвинение ранее просило суд назначить обвиняемой 3,5 года лишения свободы условно. Защита просила о еще более мягком наказании за "мизерное количество гашишного масла".Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту "Домодедово". Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Домодедовский суд Московской области в качестве меры пресечения избрал актрисе запрет определенных действий.
Суд огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой

Суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков

19:39 26.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Домодедовский суд Московской области приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам лишения свободы условно за контрабанду вейпа с маслом каннабиса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, наказание считать условным", – огласила приговор судья.
Также актриса должна заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Во время условного срока Тарасова должна раз в месяц отмечаться в специализированном органе и уведомлять его, если намерена сменить место жительства.
Обвинение ранее просило суд назначить обвиняемой 3,5 года лишения свободы условно. Защита просила о еще более мягком наказании за "мизерное количество гашишного масла".
Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту "Домодедово". Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Домодедовский суд Московской области в качестве меры пресечения избрал актрисе запрет определенных действий.
