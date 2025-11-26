Рейтинг@Mail.ru
Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев
Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев
В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в правительственном портале недалеко от Белого дома. В результате инцидента пострадали двое нацгвардейцев. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в правительственном портале недалеко от Белого дома. В результате инцидента пострадали двое нацгвардейцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВБ США Кристи Ноэм.Полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе уже задержан.Президент США Дональд Трамп назвал "животным" стрелявшего в служащих национальной гвардии в центре Вашингтоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев

В Вашингтоне неизвестный расстрелял двух нацгвардейцев у Белого дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в правительственном портале недалеко от Белого дома. В результате инцидента пострадали двое нацгвардейцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВБ США Кристи Ноэм.
"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за двух национальных гвардейцев, которые были подстрелены несколько минут назад в Вашингтоне, округ Колумбия", - написала она в соцсети Х.
Полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе уже задержан.
Президент США Дональд Трамп назвал "животным" стрелявшего в служащих национальной гвардии в центре Вашингтоне.
