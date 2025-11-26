https://crimea.ria.ru/20251126/strelba-u-belogo-doma--neizvestnyy-ranil-natsgvardeytsev-1151214313.html
Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев
Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев
В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в правительственном портале недалеко от Белого дома. В результате инцидента пострадали двое нацгвардейцев. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T23:42
2025-11-26T23:42
2025-11-26T23:48
сша
стрельба
стрельба в сша
в мире
происшествия
новости
дональд трамп
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110124/83/1101248317_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_50d98466d4009c165ba34ef0d0b0fc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в правительственном портале недалеко от Белого дома. В результате инцидента пострадали двое нацгвардейцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВБ США Кристи Ноэм.Полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе уже задержан.Президент США Дональд Трамп назвал "животным" стрелявшего в служащих национальной гвардии в центре Вашингтоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
вашингтон
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110124/83/1101248317_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_8f82b65b738adfdbe3e240755c0b714a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, стрельба, стрельба в сша, в мире, происшествия, новости, дональд трамп, вашингтон
Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев
В Вашингтоне неизвестный расстрелял двух нацгвардейцев у Белого дома
23:42 26.11.2025 (обновлено: 23:48 26.11.2025)