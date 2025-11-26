https://crimea.ria.ru/20251126/rossiyane-vybirayut-krym-zimoy--tseny-v-otelyakh-1151153336.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным исследования, ночь размещения в Алупке в среднем обойдется в 5570 рублей. На втором месте – Ростов со средним чеком в 5429 рублей, на третьем – поселок Мостовской Краснодарского края – 6134 рубля.Также в десятке лидеров Керчь, где за ночь проживания попросят в среднем 3333 рубля, Феодосия – 5098, Алушта – 4468, Краснодар – 4142 рубля. Кроме того, резкий рост зимних бронирований отмечен во Владикавказе, Оренбурге и Майкопе, где средняя стоимость номеров в отеле 4428, 3049 и 7488 рублей соответственно.Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с питомцами в ноябре, сообщал сервис Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезонаРоссияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещениеДетский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
09:11 26.11.2025 (обновлено: 09:16 26.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Наши соотечественники в последние годы полюбили отдыхать в зимние месяцы. Например, зимой 2025/26 года популярность бронирований выросла на 57% по сравнению с прошлой зимой. На первом месте курорт Алупка в Крыму, где рост бронирований составил 300% по сравнению с данными зимы прошлого года", – выяснили аналитики.
По данным исследования, ночь размещения в Алупке в среднем обойдется в 5570 рублей. На втором месте – Ростов со средним чеком в 5429 рублей, на третьем – поселок Мостовской Краснодарского края – 6134 рубля.
Также в десятке лидеров Керчь, где за ночь проживания попросят в среднем 3333 рубля, Феодосия – 5098, Алушта – 4468, Краснодар – 4142 рубля. Кроме того, резкий рост зимних бронирований отмечен во Владикавказе, Оренбурге и Майкопе, где средняя стоимость номеров в отеле 4428, 3049 и 7488 рублей соответственно.
Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с питомцами
в ноябре, сообщал сервис Твил.ру.
