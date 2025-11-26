https://crimea.ria.ru/20251126/rossiyane-vybirayut-krym-zimoy--tseny-v-otelyakh-1151153336.html

Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях

Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях

Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия. Таковы данные... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T09:11

2025-11-26T09:11

2025-11-26T09:16

крым

отдых в крыму

новости крыма

рейтинг

алупка

керчь

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810187_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_e70979a4bda00c6cff2fa7d3f20ad9ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным исследования, ночь размещения в Алупке в среднем обойдется в 5570 рублей. На втором месте – Ростов со средним чеком в 5429 рублей, на третьем – поселок Мостовской Краснодарского края – 6134 рубля.Также в десятке лидеров Керчь, где за ночь проживания попросят в среднем 3333 рубля, Феодосия – 5098, Алушта – 4468, Краснодар – 4142 рубля. Кроме того, резкий рост зимних бронирований отмечен во Владикавказе, Оренбурге и Майкопе, где средняя стоимость номеров в отеле 4428, 3049 и 7488 рублей соответственно.Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с питомцами в ноябре, сообщал сервис Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезонаРоссияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещениеДетский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь

крым

алупка

керчь

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отдых в крыму, новости крыма, рейтинг, алупка, керчь, феодосия