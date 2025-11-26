Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия. Таковы данные... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T09:11
2025-11-26T09:16
крым
отдых в крыму
новости крыма
рейтинг
алупка
керчь
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным исследования, ночь размещения в Алупке в среднем обойдется в 5570 рублей. На втором месте – Ростов со средним чеком в 5429 рублей, на третьем – поселок Мостовской Краснодарского края – 6134 рубля.Также в десятке лидеров Керчь, где за ночь проживания попросят в среднем 3333 рубля, Феодосия – 5098, Алушта – 4468, Краснодар – 4142 рубля. Кроме того, резкий рост зимних бронирований отмечен во Владикавказе, Оренбурге и Майкопе, где средняя стоимость номеров в отеле 4428, 3049 и 7488 рублей соответственно.Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с питомцами в ноябре, сообщал сервис Твил.ру.
крым
алупка
керчь
феодосия
крым, отдых в крыму, новости крыма, рейтинг, алупка, керчь, феодосия
Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях

Алупка лидирует среди направлений с резким ростом зимних бронирований в отелях

09:11 26.11.2025 (обновлено: 09:16 26.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на горы в Алупке
Вид на горы в Алупке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Наши соотечественники в последние годы полюбили отдыхать в зимние месяцы. Например, зимой 2025/26 года популярность бронирований выросла на 57% по сравнению с прошлой зимой. На первом месте курорт Алупка в Крыму, где рост бронирований составил 300% по сравнению с данными зимы прошлого года", – выяснили аналитики.
По данным исследования, ночь размещения в Алупке в среднем обойдется в 5570 рублей. На втором месте – Ростов со средним чеком в 5429 рублей, на третьем – поселок Мостовской Краснодарского края – 6134 рубля.
Также в десятке лидеров Керчь, где за ночь проживания попросят в среднем 3333 рубля, Феодосия – 5098, Алушта – 4468, Краснодар – 4142 рубля. Кроме того, резкий рост зимних бронирований отмечен во Владикавказе, Оренбурге и Майкопе, где средняя стоимость номеров в отеле 4428, 3049 и 7488 рублей соответственно.
Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для поездок с питомцами в ноябре, сообщал сервис Твил.ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона
Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение
Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
 
КрымОтдых в КрымуНовости КрымаРейтингАлупкаКерчьФеодосия
 
