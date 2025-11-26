https://crimea.ria.ru/20251126/pochemu-evropeytsy-stali-vse-bolshe-vybirat-dlya-zhizni-rossiyu-1151190914.html

Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию

Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию

Жители Германии, Латвии, Франции, Италии и Англии стали все чаще перебираться на постоянное место жительство в Россию. В своих "родных пенатах" европейцев не... РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Жители Германии, Латвии, Франции, Италии и Англии стали все чаще перебираться на постоянное место жительство в Россию. В своих "родных пенатах" европейцев не устраивает безработица, сокращение соцпособий и пропаганда смены пола. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек, рассказал председатель Госдумы. По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений."Больше всего желающих переехать из Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии, Литвы", – добавили политик.Володин отметил, что среди причин, по которым граждане европейских стран переезжают жить в Россию, он называют безопасность, бесплатную медицину и образование, свободу слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, нарастающие экономические проблемы у них на родине.Кроме того, спикер российского парламента сообщил, что второй год подряд фиксируется рецессия в экономике Германии. В ФРГ признают, что почти каждый немецкий город находится на грани банкротства. Госдолг Италии по итогам 2024 года – 142% ВВП, Франции – 112% ВВП, Германии – 62,9% ВВП.В девяти европейских странах – Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии – отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола.Еще в девяти – установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании – с 12 лет, в Бельгии, Швеции, Португалии – с 16 лет, напомнил председатель Госдумы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина развалит Евросоюз – мнениеНасильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любитьЕвропе не удалось навязать миру свою философию белого господина – мнение

