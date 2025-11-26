https://crimea.ria.ru/20251126/peremeletsya--muka-budet-v-evpatorii-rabotaet-krupnyy-mukomolnyy-zavod-1151206845.html

Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод

Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод

Здесь от гула тяжело услышать не только друг друга, но и самого себя. Но пыли в воздухе совсем немного, потому что оборудование на этом мукомольном предприятии... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T17:12

2025-11-26T17:12

2025-11-26T17:12

ЕВПАТОРИЯ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Здесь от гула тяжело услышать не только друг друга, но и самого себя. Но пыли в воздухе совсем немного, потому что оборудование на этом мукомольном предприятии наисовременнейшее. Каждый день здесь могут перерабатывать до 150 тонн зерна в сутки.Этот завод по производству муки из крымской пшеницы мягких сортов построили в 2021 году. Его преимущество в том, что он располагается непосредственно на территории евпаторийского элеватора.Элеватор входит в акционерное общество, которое хранит, перерабатывает зерно, а также выпускает хлебобулочные изделия. Его заводы располагаются в различных муниципалитетах полуострова.Директор говорит, что раньше закупали муку для своих "кирпичиков", батонов и круассанов у других предприятий, теперь же мука своя, следить за ее качеством и держать его стабильным стало гораздо проще. Да и логистическое плечо сократилось, а, значит, упала себестоимость хлеба и расходы предприятия, которое превратилось в производство закрытого цикла.Директор водит журналистов по шумным цехам. Оборудование на производстве стоит китайское, но по качеству оно – полный аналог лучшего швейцарского.Пшеничную муку здесь выпускают высшего и первого сортов – она сама ходовая. Но могут также делать манную крупу и отруби. И задумываются над тем, чтобы в дальнейшем организовать макаронное производство, которого сейчас в Крыму нет вообще.А пока запустили небольшой цех фасовки – теперь евпаторийскую муку можно купить в розницу, и каждая хозяйка может оценить ее на своей собственной кухне.Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк в свою очередь заверяет, что вся мука, которую делают на при евпаторийском элеваторе, продается или перерабатывается в хлебобулочные изделия на территории Крыма.Всего же за 9 месяцев 2025 года в Крыму произвели 55 тысячи тонн муки, гласят данные министерства сельского хозяйства Крыма, а за прошлый год в республике произвели чуть более ста тысяч тонн стратегического пищевого продукта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зернаХватит ли Крыму и Севастополю пшеницы нового урожаяЧто Китай хочет покупать у Крыма

