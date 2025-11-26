Рейтинг@Mail.ru
Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/peremeletsya--muka-budet-v-evpatorii-rabotaet-krupnyy-mukomolnyy-zavod-1151206845.html
Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
Здесь от гула тяжело услышать не только друг друга, но и самого себя. Но пыли в воздухе совсем немного, потому что оборудование на этом мукомольном предприятии... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T17:12
2025-11-26T17:12
видео
крым
новости крыма
пищевая промышленность
денис кратюк
минсельхоз крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151206170_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f6440aa0fd63c5c81905f0a3adab2e59.jpg
ЕВПАТОРИЯ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Здесь от гула тяжело услышать не только друг друга, но и самого себя. Но пыли в воздухе совсем немного, потому что оборудование на этом мукомольном предприятии наисовременнейшее. Каждый день здесь могут перерабатывать до 150 тонн зерна в сутки.Этот завод по производству муки из крымской пшеницы мягких сортов построили в 2021 году. Его преимущество в том, что он располагается непосредственно на территории евпаторийского элеватора.Элеватор входит в акционерное общество, которое хранит, перерабатывает зерно, а также выпускает хлебобулочные изделия. Его заводы располагаются в различных муниципалитетах полуострова.Директор говорит, что раньше закупали муку для своих "кирпичиков", батонов и круассанов у других предприятий, теперь же мука своя, следить за ее качеством и держать его стабильным стало гораздо проще. Да и логистическое плечо сократилось, а, значит, упала себестоимость хлеба и расходы предприятия, которое превратилось в производство закрытого цикла.Директор водит журналистов по шумным цехам. Оборудование на производстве стоит китайское, но по качеству оно – полный аналог лучшего швейцарского.Пшеничную муку здесь выпускают высшего и первого сортов – она сама ходовая. Но могут также делать манную крупу и отруби. И задумываются над тем, чтобы в дальнейшем организовать макаронное производство, которого сейчас в Крыму нет вообще.А пока запустили небольшой цех фасовки – теперь евпаторийскую муку можно купить в розницу, и каждая хозяйка может оценить ее на своей собственной кухне.Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк в свою очередь заверяет, что вся мука, которую делают на при евпаторийском элеваторе, продается или перерабатывается в хлебобулочные изделия на территории Крыма.Всего же за 9 месяцев 2025 года в Крыму произвели 55 тысячи тонн муки, гласят данные министерства сельского хозяйства Крыма, а за прошлый год в республике произвели чуть более ста тысяч тонн стратегического пищевого продукта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зернаХватит ли Крыму и Севастополю пшеницы нового урожаяЧто Китай хочет покупать у Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151206170_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3ddb13232cdc69b3e0c450210958cf65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, крым, новости крыма, пищевая промышленность, денис кратюк, минсельхоз крыма, видео
Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод

В Евпатории мукомольный завод при элеваторе перерабатывает 150 тонн пшеницы в сутки

17:12 26.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
ЕВПАТОРИЯ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Здесь от гула тяжело услышать не только друг друга, но и самого себя. Но пыли в воздухе совсем немного, потому что оборудование на этом мукомольном предприятии наисовременнейшее. Каждый день здесь могут перерабатывать до 150 тонн зерна в сутки.
Этот завод по производству муки из крымской пшеницы мягких сортов построили в 2021 году. Его преимущество в том, что он располагается непосредственно на территории евпаторийского элеватора.
Элеватор входит в акционерное общество, которое хранит, перерабатывает зерно, а также выпускает хлебобулочные изделия. Его заводы располагаются в различных муниципалитетах полуострова.

"Мельница запускалась для того, чтобы обеспечить наше предприятие качественной мукой в необходимом объеме. Рассматривать этот завод нужно обязательно в комплексе с элеватором", - рассказывает генеральный директор предприятия Андрей Венжега.

Директор говорит, что раньше закупали муку для своих "кирпичиков", батонов и круассанов у других предприятий, теперь же мука своя, следить за ее качеством и держать его стабильным стало гораздо проще. Да и логистическое плечо сократилось, а, значит, упала себестоимость хлеба и расходы предприятия, которое превратилось в производство закрытого цикла.
"Также мы можем контролировать само зерно. Здесь нет абсолютно никаких химических добавок, что позволяет нам улучшать производство хлеба. Грубо говоря, эта мельница позволят нам получить хороший качественный хлеб", - объясняет Венжега.
Директор водит журналистов по шумным цехам. Оборудование на производстве стоит китайское, но по качеству оно – полный аналог лучшего швейцарского.
© РИА Новости КрымВ Евпатории работает крупный мукомольный завод
В Евпатории работает крупный мукомольный завод - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости Крым
В Евпатории работает крупный мукомольный завод
Пшеничную муку здесь выпускают высшего и первого сортов – она сама ходовая. Но могут также делать манную крупу и отруби. И задумываются над тем, чтобы в дальнейшем организовать макаронное производство, которого сейчас в Крыму нет вообще.
А пока запустили небольшой цех фасовки – теперь евпаторийскую муку можно купить в розницу, и каждая хозяйка может оценить ее на своей собственной кухне.
© РИА Новости КрымВ Евпатории работает крупный мукомольный завод
В Евпатории работает крупный мукомольный завод - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости Крым
В Евпатории работает крупный мукомольный завод
Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк в свою очередь заверяет, что вся мука, которую делают на при евпаторийском элеваторе, продается или перерабатывается в хлебобулочные изделия на территории Крыма.
"Наша крымская мука должна оставаться здесь", - убежден он.
Всего же за 9 месяцев 2025 года в Крыму произвели 55 тысячи тонн муки, гласят данные министерства сельского хозяйства Крыма, а за прошлый год в республике произвели чуть более ста тысяч тонн стратегического пищевого продукта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна
Хватит ли Крыму и Севастополю пшеницы нового урожая
Что Китай хочет покупать у Крыма
 
ВидеоКрымНовости КрымаПищевая промышленностьДенис КратюкМинсельхоз КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
18:24Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
18:19В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО
18:05Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"
17:48Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет
17:33В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства
17:24Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет
17:12Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
17:01Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США
16:53В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
16:32Пятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе
16:24Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях
16:13Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
16:06Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
15:55Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
15:44Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина
15:37Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений
15:30В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина
15:21Опрос: Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые персонажи россиян
15:15"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
Лента новостейМолния