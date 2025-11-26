https://crimea.ria.ru/20251126/peremeletsya--muka-budet-v-evpatorii-rabotaet-krupnyy-mukomolnyy-zavod-1151206845.html
Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
Здесь от гула тяжело услышать не только друг друга, но и самого себя. Но пыли в воздухе совсем немного, потому что оборудование на этом мукомольном предприятии... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T17:12
2025-11-26T17:12
2025-11-26T17:12
ЕВПАТОРИЯ, 26 ноя – РИА Новости Крым.
ЕВПАТОРИЯ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Здесь от гула тяжело услышать не только друг друга, но и самого себя. Но пыли в воздухе совсем немного, потому что оборудование на этом мукомольном предприятии наисовременнейшее. Каждый день здесь могут перерабатывать до 150 тонн зерна в сутки.
Этот завод по производству муки из крымской пшеницы мягких сортов построили в 2021 году. Его преимущество в том, что он располагается непосредственно на территории евпаторийского элеватора.
Элеватор входит в акционерное общество, которое хранит, перерабатывает зерно, а также выпускает хлебобулочные изделия. Его заводы располагаются в различных муниципалитетах полуострова.
"Мельница запускалась для того, чтобы обеспечить наше предприятие качественной мукой в необходимом объеме. Рассматривать этот завод нужно обязательно в комплексе с элеватором", - рассказывает генеральный директор предприятия Андрей Венжега.
Директор говорит, что раньше закупали муку для своих "кирпичиков", батонов и круассанов у других предприятий, теперь же мука своя, следить за ее качеством и держать его стабильным стало гораздо проще. Да и логистическое плечо сократилось, а, значит, упала себестоимость хлеба и расходы предприятия, которое превратилось в производство закрытого цикла.
"Также мы можем контролировать само зерно. Здесь нет абсолютно никаких химических добавок, что позволяет нам улучшать производство хлеба. Грубо говоря, эта мельница позволят нам получить хороший качественный хлеб", - объясняет Венжега.
Директор водит журналистов по шумным цехам. Оборудование на производстве стоит китайское, но по качеству оно – полный аналог лучшего швейцарского.
Пшеничную муку здесь выпускают высшего и первого сортов – она сама ходовая. Но могут также делать манную крупу и отруби. И задумываются над тем, чтобы в дальнейшем организовать макаронное производство, которого сейчас в Крыму нет вообще.
А пока запустили небольшой цех фасовки – теперь евпаторийскую муку можно купить в розницу, и каждая хозяйка может оценить ее на своей собственной кухне.
Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк в свою очередь заверяет, что вся мука, которую делают на при евпаторийском элеваторе, продается или перерабатывается в хлебобулочные изделия на территории Крыма.
"Наша крымская мука должна оставаться здесь", - убежден он.
Всего же за 9 месяцев 2025 года в Крыму произвели 55 тысячи тонн муки, гласят данные министерства сельского хозяйства Крыма, а за прошлый год в республике произвели чуть более ста тысяч тонн стратегического пищевого продукта.
