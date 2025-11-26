https://crimea.ria.ru/20251126/otseplenie-i-evakuatsiya-v-sevastopole-vzorvut-boepripas-vremen-voyny-1151212994.html
Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны
Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны
2025-11-26T21:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг оцепят улицу Привольная в связи с утилизацией боеприпаса времен Великой отечественной войны. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.Спасатели акцентировали, что работы будут проходить с соблюдением необходимых мер безопасности для населения и инфраструктуры и призвали горожан сохранять спокойствие.Ранее в Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
