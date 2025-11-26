Рейтинг@Mail.ru
Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны
Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны
В Севастополе в четверг оцепят улицу Привольная в связи с утилизацией боеприпаса времен Великой отечественной войны. Об этом предупредили в региональном главке... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг оцепят улицу Привольная в связи с утилизацией боеприпаса времен Великой отечественной войны. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.Спасатели акцентировали, что работы будут проходить с соблюдением необходимых мер безопасности для населения и инфраструктуры и призвали горожан сохранять спокойствие.Ранее в Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны

В Севастополе 27 ноября оцепят улицу для утилизации боеприпаса времен войны

21:46 26.11.2025 (обновлено: 21:47 26.11.2025)
 
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг оцепят улицу Привольная в связи с утилизацией боеприпаса времен Великой отечественной войны. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.
"Завтра, 27 ноября, в районе улицы Привольная специалисты МЧС России проведут обезвреживание боеприпаса времен Великой Отечественной войны. На время мероприятий будет выполнено оцепление территории, граждан попросят временно покинуть прилегающую местность", - предупредили в ведомстве.
Спасатели акцентировали, что работы будут проходить с соблюдением необходимых мер безопасности для населения и инфраструктуры и призвали горожан сохранять спокойствие.
Ранее в Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
