Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине за организацию ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Его приговорили к 19 годам исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, говорится в сообщении.Следствием установлено, что в 2015 году подсудимый организовал на территории Джанкойского района деятельность ячейки запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения"*. В которую вступили еще четыре человека."На организованных и проводимых подсудимым конспиративных собраниях обсуждались вопросы деятельности ячейки, намерения изменить политическую систему и государственное устройство стран, в том числе Российской Федерации, призыва к разрушению установившихся государственных границ национальных государств, как при помощи пропаганды, так и насильственными методами", - говорится в сообщении.Наказание в виде 13, 15 и 14 лет лишения свободы также получили четыре участника ячейки. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, отмечается в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейкиВ Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ

