Опрос: Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые персонажи россиян

Банк ВТБ и книжный сервис Литрес выяснили, какие образы животных из литературы являются самыми популярными у пользователей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Банк ВТБ и книжный сервис Литрес выяснили, какие образы животных из литературы являются самыми популярными у пользователей, сообщает банк.По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38% ответов) из "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты – кот ученый (24%) из "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из "Сказок моей матушки Гусыни" Шарля Перро.В топ-3 любимых животных из русской литературы также вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте – кот Матроскин, герой повести Эдуарда Успенского. Его выбрали 47% респондентов. На втором – Кот Бегемот (43%) из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котенок по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила пантера Багира (44% ответов) из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. На второй строчке - почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%), на третьей – еще один герой "Книги джунглей", храбрый мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%)."Сказки – одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы. Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества. В своих корпоративных социальных проектах мы нередко используем творческое переосмысление, помогая адаптировать восприятие классики и сохранять культурное наследие России", – приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.Исследование проведено Литрес и ВТБ в рамках совместного проекта – поддержки VIII сезона литературной премии "Электронная буква – 2025", где банк выступает генеральным спонсором и наградит победителей в двух номинациях: главной – "Книга года" – и новой специальной номинации для чтецов – "Голос классики".Опрос прошел в ноябре 2025 года среди 600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем данные были проанализированы. При подсчете все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа "Другое". Они могли выбрать несколько вариантов ответов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

