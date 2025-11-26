https://crimea.ria.ru/20251126/novyy-detskiy-park-v-evpatorii-dopolnyat-amfiteatrom-i-pamp-trekom-1151164636.html

Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В детском Мойнакском парке в Евпатории добавят зон отдыха, спортивных зон и детских площадок. Об этом РИА Новости Крым рассказали в одном из московских проектных бюро, проект реконструкции которого в этом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды.Часть детского Мойнакского парка уже была благоустроена несколькими годами ранее. Так, в 2020 году отремонтировали аллею, примыкающую к парку. На ней расположили скейт-парк, детскую игровую площадку и зоны тихого отдыха. Новым проектом предусмотрена реконструкция второй части парка, она в настоящее время представляет собой заросший лесной массив без дорожек и освещения. Главный акцент в проекте градостроители сделали на досуг молодежи и семей с детьми.Так, по задумке проектировщиков, основанных на предложениях евпаторийцев, в парке появится так называемая событийная площадка, оформленная в виде многоуровневого амфитеатра с проекционным экраном, небольшое кафе, а также туалет с комнатой матери и ребенка.Спортивная зона в западной части парка, согласно проекту, включит площадки для мини-футбола, волейбола, стритбола, четыре стола для пинг-понга и зону воркаута.Детская игровая площадка разместится между рядами уже существующих деревьев, поэтому приобретет вытянутую форму. К уже действующей скейт-площадке добавят памп-трек.Все функциональные зоны новой части парка будут связаны между собой главной аллеей, проложенной вдоль сохранившихся рядов деревьев. При этом покрытие дорожек станет разнообразным - от резиновой крошки на спортивных площадках до проницаемых для воды дорожек из щебня в зеленых зонах.Концепция проекта утверждена, идет подготовка рабочей документации. Строительство нового этапа благоустройства начнется летом 2026 года, рассказали проектировщики.Детский Мойнакский парк расположен в западной части Евпатории на пересечении улицы Полупанова и проспекта Ленина, у берега живописного Мойнакского озера и рядом с федеральным Детским реабилитационным центром. Общая площадь благоустраиваемой территории – 4,5 га.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублейБронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в СакахКак найти всех бронзовых котов Евпатории – ФОТО

