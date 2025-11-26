Рейтинг@Mail.ru
Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов
Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов
Госдума в ближайшее время примет закон, которым ограничит возможное число платежных карт для граждан и ужесточит ответственность для операторов связи - они... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Госдума в ближайшее время примет закон, которым ограничит возможное число платежных карт для граждан и ужесточит ответственность для операторов связи - они будут обязаны возместить ущерб в случае кражи мошенниками денег после звонков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам Аксакова, уже принятые властью меры, направленные на борьбу с мошенниками, дали результаты."Я уже вижу результаты. Первые данные уже говорят об этом", – сказал Аксаков.Он напомнил, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий вводить самозапрет на кредиты и устанавливать так называемый период охлаждения при их запросе. Также документ предусматривает необходимость родителям согласовывать открытие банковского счета подростку, а близким родственникам подтверждать перевод крупных средств пожилыми людьми. При этом установлена жесткая ответственность и для организаторов мошеннических схем, и для дропперов, и для банков, подчеркнул депутат.Однако преступники ищут все новые варианты обмана, поэтому меры борьбы будут тоже усиливаться, добавил он."Мы, во-первых, в ближайшее время примем решение о сокращении количества платежных карт, которые есть у людей – до двадцати. И будет запрет на передачу карты другим лицам, кроме близких родственников", – сказал Аксаков.Зачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт Кроме того, в процесс будут активно вовлечены операторы связи, добавил он.По его словам, согласно новым требованиям закона, операторы связи обязаны будут предоставлять услугу таким образом, чтобы при звонке мошенников человек не думал, что ему звонят из государственной инстанции."Бывают необходимые звонки о том, что вам надо такие-то действия произвести в связи с государственными решениями. А остальные звонки вы сможете заблокировать. Особенно если они идут по Telegram – я всегда советую не отвечать на такие звонки: это точно преступники", – добавил Аксаков.Он отметил, что "на Украине создана целая система, нацеленная на воровство денег у наших граждан", которая действует даже с привлечением госаппарата, и украденные деньги используются против наших вооруженных сил, подчеркнул парламентарий."Специальная система финансирования отлажена для воровства денег. Поэтому любые звонки с незнакомого номера должны быть под пристальным вниманием", – резюмировал он.На днях осудили дроппера и Москвы, который украл у участника СВО из Крыма 1,6 млн рублей, а в Севастополе задержали18-летнего курьера телефонных аферистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иноагентов в России лишили налоговых льгот В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам "Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 800 тысяч
анатолий аксаков, мошенничество, государственная дума рф, закон и право, банковская карта, новости
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иноагентов в России лишили налоговых льгот
В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 800 тысяч
