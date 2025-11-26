https://crimea.ria.ru/20251126/krymchanka-iz-revnosti-porezala-kukhonnym-nozhom-bmw-1151195019.html
Крымчанка из ревности порезала кухонным ножом BMW
Крымчанка из ревности порезала кухонным ножом BMW - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Крымчанка из ревности порезала кухонным ножом BMW
28-летняя жительница Кировского района осуждена за повреждение дорогостоящего автомобиля марки BMW. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T22:09
2025-11-26T22:09
2025-11-26T22:09
прокуратура республики крым
закон и право
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_70ae9d449070af9a731cf0aa491c26c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 28-летняя жительница Кировского района осуждена за повреждение дорогостоящего автомобиля марки BMW. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Следователи установили, что молодая женщина совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения и на почве ревности.За содеянное ей назначено наказание в виде штрафа. Гражданский иск потерпевшего о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворен. Приговор суда в законную силу не вступил.Как сообщалось ранее, в Севастополе местный житель приговорен к 6,5 годам лишения свободы за покушение на убийство на почве ревности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в СевастополеУбил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годам
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2deeebdd0f3fb4a66474ed8e7bfd2599.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, закон и право, крым, новости крыма
Крымчанка из ревности порезала кухонным ножом BMW
Крымчанка на почве ревности порезала BMW кухонным ножом