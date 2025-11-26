https://crimea.ria.ru/20251126/krym-nash-chto-proizoydet-v-sluchae-priznaniya-poluostrova-so-storony-ssha-1151204022.html

Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США

Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США

2025-11-26T17:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Признание Крыма российским со стороны США в процессе урегулирования на Украине станет не только большой моральной и политической победой, но и придаст огромный импульс к росту экономики региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму " высказал глава парламента республики Владимир Константинов."Признание Крыма, а также ДНР и ЛНР, если это произойдет, даст максимальный эффект. Будет подтверждено, что все, что мы делали, было правильно и справедливо. Да, мы победили, когда вернулись на Родину, и она нас приняла. И будет ощущение полной победы, если нас признают США. Потому что даже если какая-то европейская страна нас не признает, нам будет уже все равно, это ни на что уже не будет влиять", – сказал Константинов.Кроме того, по словам председателя Госсовета республики, такое признание открыло бы для полуострова огромные экономические возможности.Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.25 ноября Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Он также сообщил, что первоначальный мирный доработан с учетом позиции Москвы и Киева. По словам американского лидера, осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Полный эфир с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" в 17.30.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ

