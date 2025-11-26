Рейтинг@Mail.ru
Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251126/krym-nash-chto-proizoydet-v-sluchae-priznaniya-poluostrova-so-storony-ssha-1151204022.html
Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США
Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США
Признание Крыма российским со стороны США в процессе урегулирования на Украине станет не только большой моральной и политической победой, но и придаст огромный... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T17:01
2025-11-26T17:01
радио "спутник в крыму"
новости
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
политика
крым
сша
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0f67f8250228a5c5da029665b501587c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Признание Крыма российским со стороны США в процессе урегулирования на Украине станет не только большой моральной и политической победой, но и придаст огромный импульс к росту экономики региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму " высказал глава парламента республики Владимир Константинов."Признание Крыма, а также ДНР и ЛНР, если это произойдет, даст максимальный эффект. Будет подтверждено, что все, что мы делали, было правильно и справедливо. Да, мы победили, когда вернулись на Родину, и она нас приняла. И будет ощущение полной победы, если нас признают США. Потому что даже если какая-то европейская страна нас не признает, нам будет уже все равно, это ни на что уже не будет влиять", – сказал Константинов.Кроме того, по словам председателя Госсовета республики, такое признание открыло бы для полуострова огромные экономические возможности.Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.25 ноября Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Он также сообщил, что первоначальный мирный доработан с учетом позиции Москвы и Киева. По словам американского лидера, осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Полный эфир с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" в 17.30.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ
крым
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6460df429d13b58ba6e4cc811c27517d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), политика, крым, сша, новости крыма
Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США

Крым в случае признания от США получит огромный экономический импульс – Константинов

17:01 26.11.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Признание Крыма российским со стороны США в процессе урегулирования на Украине станет не только большой моральной и политической победой, но и придаст огромный импульс к росту экономики региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму " высказал глава парламента республики Владимир Константинов.
"Признание Крыма, а также ДНР и ЛНР, если это произойдет, даст максимальный эффект. Будет подтверждено, что все, что мы делали, было правильно и справедливо. Да, мы победили, когда вернулись на Родину, и она нас приняла. И будет ощущение полной победы, если нас признают США. Потому что даже если какая-то европейская страна нас не признает, нам будет уже все равно, это ни на что уже не будет влиять", – сказал Константинов.
Кроме того, по словам председателя Госсовета республики, такое признание открыло бы для полуострова огромные экономические возможности.
"Это снятие санкций, возможность использования крымских портов в международном аспекте, наша возможность транзита товаров, грузов, людей. Это невероятный объем экономических возможностей", – отметил политик.
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.
25 ноября Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Он также сообщил, что первоначальный мирный доработан с учетом позиции Москвы и Киева. По словам американского лидера, осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Полный эфир с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" в 17.30.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины
Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)ПолитикаКрымСШАНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
18:24Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
18:19В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО
18:05Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"
17:48Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет
17:33В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства
17:24Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет
17:12Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
17:01Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США
16:53В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
16:32Пятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе
16:24Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях
16:13Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
16:06Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
15:55Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
15:44Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина
15:37Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений
15:30В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина
15:21Опрос: Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые персонажи россиян
15:15"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
Лента новостейМолния