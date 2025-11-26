Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение

https://crimea.ria.ru/20251126/kogda-zakonchitsya-obsuzhdenie-mirnogo-plana-po-ukraine--mnenie-1151196147.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. "Мегафонные переговоры" по Украине ничем не кончатся, и обсуждение "мирного плана США" завершится, когда Вооруженные силы России добьются реализации целей СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму " высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.А поскольку интересы РФ и коллективного Запада разнятся, ответ на вопрос, когда завершится обсуждение мирного плана по Украине и закончится СВО, заключается "исключительно в силе позиции России: ее экономики и вооруженных сил, а также в силе поддержки наших сторонников", добавил он.Свое мнение эксперт аргументирует тем, что Запад даже не скрывает своего намерения продолжать конфликт с Россией, в котором Украина лишь очередной инструмент. Причем это в одинаковой степени касается как Европы, так и США, считает Колесниченко.Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине Так, например, в Европе так называемая коалиция желающих - и прежде всего Франция, Англия и Германия - продолжает обсуждать введение войск на Украину, в частности на территорию Одессы, отмечает политолог.Что касается американского президента Дональда Трамп, то он спешит поставить на бумаге некую точку с запятой в украинском конфликте, но лишь чтобы создать видимость миротворчества для своего имиджа, а не ради мира, считает политолог.Крайний срок для Трампа закрыть вопрос по Украине – весна 2026 года, поскольку уже осенью промежуточные выборы в США могут принести ему поражение, говорит Колесниченко. По его мнению, велик риск того, что республиканцы потеряют большинство в Конгрессе и демократы поднимут голову, а это значит, что Трамп на последние два года президентства станет хромой уткой, а все его планы рассыплются."Свой Афганистан": план Трампа по Украине могут заблокировать в КонгрессеПри этом Европа сама не намерена оказывать России сопротивление – она ждет поддержки США, заметил Колесниченко."Все эти коалиции желающих, но "немогущих", говорят об одном: мы введем силы, применим силу, уничтожим, растопчем, но... если нам помогут США", – сказал он.Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардовОтсюда давление ястребов на Трампа из Америки и Европы и переделывание "мирного плана", в котором речь о войне, заметил он.О том, что план этот не обсуждался с Россией и машут им, чтобы оказать давление, свидетельствуют бесконечные "утечки", происходящие по инициативе Запада, добавил Колесниченко."Мы стали заложниками мегафонной дипломатии. Ведь если проанализировать все, что произошло хотя бы за последнюю неделю, то мы не имеем объективной информации. Вообще, это абсурд из абсурдов, когда дипломатические переговоры проводятся через "утечки" и заявления, сделанные в походе между туалетом и столовой", – заметил он.В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – ЛавровОн делает вывод, что "все закончится, когда российские войска добьются полной реализации целей специальной военной операции"."То есть, это военное поражение Украины. И не случайно, за последний месяц наш президент дважды появлялся в военной форме на командном пункте. Поэтому можно много о чем разговаривать, но все зависит от того, насколько серьезно мы будем и дальше продвигаться на линии боевого соприкосновения", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России

