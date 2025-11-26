Рейтинг@Mail.ru
Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251126/kogda-zakonchitsya-obsuzhdenie-mirnogo-plana-po-ukraine--mnenie-1151196147.html
Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение
Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение
"Мегафонные переговоры" по Украине ничем не кончатся, и обсуждение "мирного плана США" завершится, когда Вооруженные силы России добьются реализации целей СВО... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T12:52
2025-11-26T12:52
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
украина
россия
сша
европа
политика
новости
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133794655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc1e9a77eaa2e4948baf4181d620e297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. "Мегафонные переговоры" по Украине ничем не кончатся, и обсуждение "мирного плана США" завершится, когда Вооруженные силы России добьются реализации целей СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму " высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.А поскольку интересы РФ и коллективного Запада разнятся, ответ на вопрос, когда завершится обсуждение мирного плана по Украине и закончится СВО, заключается "исключительно в силе позиции России: ее экономики и вооруженных сил, а также в силе поддержки наших сторонников", добавил он.Свое мнение эксперт аргументирует тем, что Запад даже не скрывает своего намерения продолжать конфликт с Россией, в котором Украина лишь очередной инструмент. Причем это в одинаковой степени касается как Европы, так и США, считает Колесниченко.Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине Так, например, в Европе так называемая коалиция желающих - и прежде всего Франция, Англия и Германия - продолжает обсуждать введение войск на Украину, в частности на территорию Одессы, отмечает политолог.Что касается американского президента Дональда Трамп, то он спешит поставить на бумаге некую точку с запятой в украинском конфликте, но лишь чтобы создать видимость миротворчества для своего имиджа, а не ради мира, считает политолог.Крайний срок для Трампа закрыть вопрос по Украине – весна 2026 года, поскольку уже осенью промежуточные выборы в США могут принести ему поражение, говорит Колесниченко. По его мнению, велик риск того, что республиканцы потеряют большинство в Конгрессе и демократы поднимут голову, а это значит, что Трамп на последние два года президентства станет хромой уткой, а все его планы рассыплются."Свой Афганистан": план Трампа по Украине могут заблокировать в КонгрессеПри этом Европа сама не намерена оказывать России сопротивление – она ждет поддержки США, заметил Колесниченко."Все эти коалиции желающих, но "немогущих", говорят об одном: мы введем силы, применим силу, уничтожим, растопчем, но... если нам помогут США", – сказал он.Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардовОтсюда давление ястребов на Трампа из Америки и Европы и переделывание "мирного плана", в котором речь о войне, заметил он.О том, что план этот не обсуждался с Россией и машут им, чтобы оказать давление, свидетельствуют бесконечные "утечки", происходящие по инициативе Запада, добавил Колесниченко."Мы стали заложниками мегафонной дипломатии. Ведь если проанализировать все, что произошло хотя бы за последнюю неделю, то мы не имеем объективной информации. Вообще, это абсурд из абсурдов, когда дипломатические переговоры проводятся через "утечки" и заявления, сделанные в походе между туалетом и столовой", – заметил он.В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – ЛавровОн делает вывод, что "все закончится, когда российские войска добьются полной реализации целей специальной военной операции"."То есть, это военное поражение Украины. И не случайно, за последний месяц наш президент дважды появлялся в военной форме на командном пункте. Поэтому можно много о чем разговаривать, но все зависит от того, насколько серьезно мы будем и дальше продвигаться на линии боевого соприкосновения", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России
украина
россия
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133794655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e4f6f8ca05d0b6ef9b9913ff920f705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, вадим колесниченко, украина, россия, сша, европа, политика, новости, переговоры
Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение

Завершение обсуждения "мирного плана" по Украине зависит от действий армии РФ – политолог

12:52 26.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. "Мегафонные переговоры" по Украине ничем не кончатся, и обсуждение "мирного плана США" завершится, когда Вооруженные силы России добьются реализации целей СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму " высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Обсуждение плана из 22 пунктов, 28 пунктов, из 40 и так далее закончится там, где будут начинаться наши интересы", – выразил мнение гость эфира.

А поскольку интересы РФ и коллективного Запада разнятся, ответ на вопрос, когда завершится обсуждение мирного плана по Украине и закончится СВО, заключается "исключительно в силе позиции России: ее экономики и вооруженных сил, а также в силе поддержки наших сторонников", добавил он.
Свое мнение эксперт аргументирует тем, что Запад даже не скрывает своего намерения продолжать конфликт с Россией, в котором Украина лишь очередной инструмент. Причем это в одинаковой степени касается как Европы, так и США, считает Колесниченко.
Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине
Так, например, в Европе так называемая коалиция желающих - и прежде всего Франция, Англия и Германия - продолжает обсуждать введение войск на Украину, в частности на территорию Одессы, отмечает политолог.
Что касается американского президента Дональда Трамп, то он спешит поставить на бумаге некую точку с запятой в украинском конфликте, но лишь чтобы создать видимость миротворчества для своего имиджа, а не ради мира, считает политолог.
"Трампу нужно наше поражение. Но таким образом, чтобы мы были далеки от Китая и ближе к США, и чтобы экономика наша не развивалась, и Европа была несильная", – отметил Колесниченко.
Крайний срок для Трампа закрыть вопрос по Украине – весна 2026 года, поскольку уже осенью промежуточные выборы в США могут принести ему поражение, говорит Колесниченко. По его мнению, велик риск того, что республиканцы потеряют большинство в Конгрессе и демократы поднимут голову, а это значит, что Трамп на последние два года президентства станет хромой уткой, а все его планы рассыплются.
"Свой Афганистан": план Трампа по Украине могут заблокировать в Конгрессе
При этом Европа сама не намерена оказывать России сопротивление – она ждет поддержки США, заметил Колесниченко.
"Все эти коалиции желающих, но "немогущих", говорят об одном: мы введем силы, применим силу, уничтожим, растопчем, но... если нам помогут США", – сказал он.
Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
Отсюда давление ястребов на Трампа из Америки и Европы и переделывание "мирного плана", в котором речь о войне, заметил он.
О том, что план этот не обсуждался с Россией и машут им, чтобы оказать давление, свидетельствуют бесконечные "утечки", происходящие по инициативе Запада, добавил Колесниченко.
"Мы стали заложниками мегафонной дипломатии. Ведь если проанализировать все, что произошло хотя бы за последнюю неделю, то мы не имеем объективной информации. Вообще, это абсурд из абсурдов, когда дипломатические переговоры проводятся через "утечки" и заявления, сделанные в походе между туалетом и столовой", – заметил он.

Он считает единственно верным ориентироваться на четкую позицию президента России Владимира Путина и заявления Министерства иностранных дел РФ, в частности главы МИД Сергей Лаврова, которые прозвучали уже неоднократно. А именно тезисы о том, что "Россия по официальным каналам не получила ни одного документа" и "Мы ведем переговоры официальные и кулуарной работой не занимаемся", уточнил Колесниченко.

В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров
Он делает вывод, что "все закончится, когда российские войска добьются полной реализации целей специальной военной операции".
"То есть, это военное поражение Украины. И не случайно, за последний месяц наш президент дважды появлялся в военной форме на командном пункте. Поэтому можно много о чем разговаривать, но все зависит от того, насколько серьезно мы будем и дальше продвигаться на линии боевого соприкосновения", – заключил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияВадим КолесниченкоУкраинаРоссияСШАЕвропаПолитикаНовостиПереговоры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение
12:27Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины
12:13ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
12:02Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
11:45Умер известный актер и режиссер Всеволод Шиловский
11:24Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
11:16Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
11:08Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера
11:06В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел
10:59Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
10:44В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
10:42В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
10:37Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
10:22Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком
10:10В Крыму подорожал уголь
09:57Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
09:51Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
09:35Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
09:26Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
09:11Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
Лента новостейМолния