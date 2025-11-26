Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 26 ноября
Какой сегодня праздник: 26 ноября
Какой сегодня праздник: 26 ноября
Какой сегодня праздник: 26 ноября
Сегодня во всем мире с профессиональным праздником поздравляют сапожников. В этот день в 1963 году на отечественных голубых экранах впервые появилась детская... РИА Новости Крым, 25.11.2025
праздники и памятные даты
общество
новости
россия
в мире
музыка
культура
искусство
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире с профессиональным праздником поздравляют сапожников. В этот день в 1963 году на отечественных голубых экранах впервые появилась детская передача "Спокойной ночи, малыши", а в 1980 в Казани военный вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку прямо на трамвай. Именинник дня – российский актер театра и кино, певец Антон Макарский. В этот же день родилась американская певица с уникальным голосом Тина Тернер.Что празднуют в миреОдна из древнейших профессий на земле (совсем не та, о которой часто принято так говорить) – это профессия обувного мастера. Археологи говорят, что самая первая обувь появилась примерно 30 тысяч лет назад и сделана была из звериных шкур. Теперь модельный ряд значительно разнообразнее, за что благодарим сапожников, которые как раз отмечают свой профессиональный праздник.В эту среду актуальны любые достоверные факты, поскольку в мире сегодня Всемирный день информации. Праздник отмечают с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента (да-да, такой тоже существует!).Еще сегодня Международный день борьбы с ожирением, День работника свеклосахарной отрасли России, Всемирный день оливкового дерева и Международный день Библии. Именины у Германа, Ивана, Антонина, Никифора.Знаменательные даты26 ноября 1963 года на отечественных голубых экранах впервые появилась детская передача "Спокойной ночи, малыши". Хрюшу, Степашку и Филю придумали на Шаболовке. Первый актер, озвучивавший Филю – Григорий Толчинский – любил шутить: "Уйду на пенсию, издам книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали".В 1980 году жители Казани стали свидетелями необычного происшествия: вертолет Ка-27 упал с огромной высоты на одной из улиц города и повредил трамвай. "Приехали", – подумал пилот, у которого закончилось топливо. А водитель трамвая, который следовал в депо, подумал очень нецензурно. К счастью, никто не пострадал. В 830-м отдельном противолодочном вертолетном полку после крушения ходила шутка, что полк нужно переименовать в "отдельный казанский противотрамвайный".Кто родился в этот день26 ноября 1939 года родилась американская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий "Грэмми" Тина Тернер. Впервые она попала в Книгу рекордов Гиннесса в 1988 году, когда выступила перед самой большой платной аудиторией – более 188 тыс. человек. А в 2000 певица повторила рекорд, вновь продав самое больше число концертных билетов. Кстати, ее настоящее имя Анна Мэй Буллок.Российский актер театра и кино, певец Антон Макарский сегодня отмечает 50-летие. Между прочим, он не только талантливый артист, но еще и кандидат в мастера спорта по силовому троеборью, а еще имеет сертификат дайвера. И вообще очень любит экстремальные виды спорта – маунтинбайк и скалолазание.Еще в этот день родились диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова, российский шоумен Прохор Шаляпин, Заслуженный артист Российской Федерации Максим Аверин.
праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, музыка, культура, искусство
Какой сегодня праздник: 26 ноября

Что отмечают в России и мире 26 ноября

00:00 26.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРабота сапожника
Работа сапожника - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире с профессиональным праздником поздравляют сапожников. В этот день в 1963 году на отечественных голубых экранах впервые появилась детская передача "Спокойной ночи, малыши", а в 1980 в Казани военный вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку прямо на трамвай. Именинник дня – российский актер театра и кино, певец Антон Макарский. В этот же день родилась американская певица с уникальным голосом Тина Тернер.

Что празднуют в мире

Одна из древнейших профессий на земле (совсем не та, о которой часто принято так говорить) – это профессия обувного мастера. Археологи говорят, что самая первая обувь появилась примерно 30 тысяч лет назад и сделана была из звериных шкур. Теперь модельный ряд значительно разнообразнее, за что благодарим сапожников, которые как раз отмечают свой профессиональный праздник.
В эту среду актуальны любые достоверные факты, поскольку в мире сегодня Всемирный день информации. Праздник отмечают с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента (да-да, такой тоже существует!).
Еще сегодня Международный день борьбы с ожирением, День работника свеклосахарной отрасли России, Всемирный день оливкового дерева и Международный день Библии. Именины у Германа, Ивана, Антонина, Никифора.

Знаменательные даты

26 ноября 1963 года на отечественных голубых экранах впервые появилась детская передача "Спокойной ночи, малыши". Хрюшу, Степашку и Филю придумали на Шаболовке. Первый актер, озвучивавший Филю – Григорий Толчинский – любил шутить: "Уйду на пенсию, издам книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали".
В 1980 году жители Казани стали свидетелями необычного происшествия: вертолет Ка-27 упал с огромной высоты на одной из улиц города и повредил трамвай. "Приехали", – подумал пилот, у которого закончилось топливо. А водитель трамвая, который следовал в депо, подумал очень нецензурно. К счастью, никто не пострадал. В 830-м отдельном противолодочном вертолетном полку после крушения ходила шутка, что полк нужно переименовать в "отдельный казанский противотрамвайный".

Кто родился в этот день

26 ноября 1939 года родилась американская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий "Грэмми" Тина Тернер. Впервые она попала в Книгу рекордов Гиннесса в 1988 году, когда выступила перед самой большой платной аудиторией – более 188 тыс. человек. А в 2000 певица повторила рекорд, вновь продав самое больше число концертных билетов. Кстати, ее настоящее имя Анна Мэй Буллок.
Российский актер театра и кино, певец Антон Макарский сегодня отмечает 50-летие. Между прочим, он не только талантливый артист, но еще и кандидат в мастера спорта по силовому троеборью, а еще имеет сертификат дайвера. И вообще очень любит экстремальные виды спорта – маунтинбайк и скалолазание.
Еще в этот день родились диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова, российский шоумен Прохор Шаляпин, Заслуженный артист Российской Федерации Максим Аверин.
 
