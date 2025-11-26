https://crimea.ria.ru/20251126/kak-anomalno-teplyy-noyabr-povliyal-na-ozimye-v-krymu-1151185781.html
Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму
Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму
Аномально теплый ноябрь благоприятно повлиял на озимые посевы в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Аномально теплый ноябрь благоприятно повлиял на озимые посевы в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.Однако, по словам замминистра, лимитирующим фактором для урожайности в республике является не температура, а влага.Хорошие запасы воды, по информации заместителя профильного министра, сформированы в Ленинском районе, который на протяжении нескольких лет показывает высокие результаты по урожайности зерновых культур. Менее влагообеспеченные сейчас – западные и северные районы полуострова, а также центральный Крым."На сегодняшний день мы уже посеяли 558 тысяч гектаров. И если погодные условия будут благоприятствовать и сохранится такой положительный температурный режим, как сейчас, то и дальше в республике возможно проведение сева озимых, вплоть до новогодних праздников", - уверен он.Учитывая капризность крымской погоды, замминистра сельского хозяйства считает необходимым для аграриев вовремя обезопасить себя от различных рисков."В первую очередь - страховать сельскохозяйственные культуры, посевы и животных от наступления неблагоприятных условий. Непосредственно в полях нужно сейчас проводить ежедневный мониторинг наличия вредителей и болезней. И, конечно же, мониторить состояние посевов на наличие влаги", - рекомендовал он.Для помощи аграриев в республике осуществляют работу соответствующие службы и ведомства, которые на безвозмездной основе выполняют работы для сельхозпредприятий в рамках своего государственного задания, заключил Тютюник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
