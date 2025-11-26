Главе Крыма Сергею Аксенову – 53

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 26 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отмечает свой 53-й день рождения. Он неизменно руководит регионом с момента его воссоединения с Россией в 2014 году, при этом до 2019-го Аксенов также выполнял функции главы правительства республики.За весь этот период властям Крыма приходилось выполнять огромный объем работы, связанной с интеграцией региона в правовое и экономическое поле России, поддерживать политическую стабильность и межнациональное согласие в регионе, преодолевать тяжелые последствия украинского "наследия". Немало сил и времени ушло на формирование стабильной и профессиональной управленческой команды и создание условий, при которых в Крыму могли бы без сбоев и авралов реализовываться крупные инфраструктурные проекты.Решение этих важных задач в Крыму усугублялось разнообразными ЧП и стихийными бедствиями: многочисленные санкции, энергетическая, водная и продовольственная блокады, два теракта на Крымском мосту, наводнения в Керчи и Ялте 2021 года, "шторм века" 2023-го … А с началом специальной военной операции полуостров де-факто стал прифронтовым регионом, по которому киевский режим постоянно пытается нанести удары, но получает решительный отпор российских защитников.Все эти и другие обстоятельства обусловили особый стиль "ручного управления", то есть в максимально сжатые сроки, без излишней бюрократии и формализма, но при этом твердо и решительно. В таком "ручном режиме" при поддержке федерального центра Сергею Аксенову уже более 11 лет приходится решать большинство задач, стоящих перед регионом. С его именем у многих крымчан ассоциируется возвращение полуострова в родную гавань и позитивные изменения, происходящие в регионе: рост экономики, колоссальный инфраструктурный скачок, развитие туризма, благоустройство территорий, строительство большого числа социальных объектов.В день рождения Сергея Аксенова РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием главы республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 26 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отмечает свой 53-й день рождения. Он неизменно руководит регионом с момента его воссоединения с Россией в 2014 году, при этом до 2019-го Аксенов также выполнял функции главы правительства республики.
За весь этот период властям Крыма приходилось выполнять огромный объем работы, связанной с интеграцией региона в правовое и экономическое поле России, поддерживать политическую стабильность и межнациональное согласие в регионе, преодолевать тяжелые последствия украинского "наследия". Немало сил и времени ушло на формирование стабильной и профессиональной управленческой команды и создание условий, при которых в Крыму могли бы без сбоев и авралов реализовываться крупные инфраструктурные проекты.
Решение этих важных задач в Крыму усугублялось разнообразными ЧП и стихийными бедствиями: многочисленные санкции, энергетическая, водная и продовольственная блокады, два теракта на Крымском мосту, наводнения в Керчи и Ялте 2021 года, "шторм века" 2023-го … А с началом специальной военной операции полуостров де-факто стал прифронтовым регионом, по которому киевский режим постоянно пытается нанести удары, но получает решительный отпор российских защитников.
Все эти и другие обстоятельства обусловили особый стиль "ручного управления", то есть в максимально сжатые сроки, без излишней бюрократии и формализма, но при этом твердо и решительно. В таком "ручном режиме" при поддержке федерального центра Сергею Аксенову уже более 11 лет приходится решать большинство задач, стоящих перед регионом. С его именем у многих крымчан ассоциируется возвращение полуострова в родную гавань и позитивные изменения, происходящие в регионе: рост экономики, колоссальный инфраструктурный скачок, развитие туризма, благоустройство территорий, строительство большого числа социальных объектов.
В день рождения Сергея Аксенова РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием главы республики.
Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов на праздничном концерте "Крым-Весна" на площади Ленина в центре Симферополя в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год.
1 из 12
Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов на праздничном концерте "Крым-Весна" на площади Ленина в центре Симферополя в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год.
10 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. Слева - глава Республики Крым, председатель Совета министров РК Сергей Аксёнов. В центре на втором плане - временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов на праздничном концерте "Крым-Весна" на площади Ленина в центре Симферополя в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год.
10 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. Слева - глава Республики Крым, председатель Совета министров РК Сергей Аксёнов. В центре на втором плане - временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601