Главе Крыма Сергею Аксенову – 53


Главе Крыма Сергею Аксенову – 53
Главе Крыма Сергею Аксенову – 53
Главе Крыма Сергею Аксенову – 53
26 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отмечает свой 53-й день рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 26 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отмечает свой 53-й день рождения. Он неизменно руководит регионом с момента его воссоединения с Россией в 2014 году, при этом до 2019-го Аксенов также выполнял функции главы правительства республики.За весь этот период властям Крыма приходилось выполнять огромный объем работы, связанной с интеграцией региона в правовое и экономическое поле России, поддерживать политическую стабильность и межнациональное согласие в регионе, преодолевать тяжелые последствия украинского "наследия". Немало сил и времени ушло на формирование стабильной и профессиональной управленческой команды и создание условий, при которых в Крыму могли бы без сбоев и авралов реализовываться крупные инфраструктурные проекты.Решение этих важных задач в Крыму усугублялось разнообразными ЧП и стихийными бедствиями: многочисленные санкции, энергетическая, водная и продовольственная блокады, два теракта на Крымском мосту, наводнения в Керчи и Ялте 2021 года, "шторм века" 2023-го … А с началом специальной военной операции полуостров де-факто стал прифронтовым регионом, по которому киевский режим постоянно пытается нанести удары, но получает решительный отпор российских защитников.Все эти и другие обстоятельства обусловили особый стиль "ручного управления", то есть в максимально сжатые сроки, без излишней бюрократии и формализма, но при этом твердо и решительно. В таком "ручном режиме" при поддержке федерального центра Сергею Аксенову уже более 11 лет приходится решать большинство задач, стоящих перед регионом. С его именем у многих крымчан ассоциируется возвращение полуострова в родную гавань и позитивные изменения, происходящие в регионе: рост экономики, колоссальный инфраструктурный скачок, развитие туризма, благоустройство территорий, строительство большого числа социальных объектов.В день рождения Сергея Аксенова РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием главы республики.
сергей аксенов, крым, россия, политика
Главе Крыма Сергею Аксенову – 53

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечает 53-летие – фотолента

08:08 26.11.2025
 
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 26 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отмечает свой 53-й день рождения. Он неизменно руководит регионом с момента его воссоединения с Россией в 2014 году, при этом до 2019-го Аксенов также выполнял функции главы правительства республики.
За весь этот период властям Крыма приходилось выполнять огромный объем работы, связанной с интеграцией региона в правовое и экономическое поле России, поддерживать политическую стабильность и межнациональное согласие в регионе, преодолевать тяжелые последствия украинского "наследия". Немало сил и времени ушло на формирование стабильной и профессиональной управленческой команды и создание условий, при которых в Крыму могли бы без сбоев и авралов реализовываться крупные инфраструктурные проекты.
Решение этих важных задач в Крыму усугублялось разнообразными ЧП и стихийными бедствиями: многочисленные санкции, энергетическая, водная и продовольственная блокады, два теракта на Крымском мосту, наводнения в Керчи и Ялте 2021 года, "шторм века" 2023-го … А с началом специальной военной операции полуостров де-факто стал прифронтовым регионом, по которому киевский режим постоянно пытается нанести удары, но получает решительный отпор российских защитников.
Все эти и другие обстоятельства обусловили особый стиль "ручного управления", то есть в максимально сжатые сроки, без излишней бюрократии и формализма, но при этом твердо и решительно. В таком "ручном режиме" при поддержке федерального центра Сергею Аксенову уже более 11 лет приходится решать большинство задач, стоящих перед регионом. С его именем у многих крымчан ассоциируется возвращение полуострова в родную гавань и позитивные изменения, происходящие в регионе: рост экономики, колоссальный инфраструктурный скачок, развитие туризма, благоустройство территорий, строительство большого числа социальных объектов.
В день рождения Сергея Аксенова РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием главы республики.
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов на праздничном концерте "Крым-Весна" на площади Ленина в центре Симферополя в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год.

В центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма
Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов на праздничном концерте "Крым-Весна" на площади Ленина в центре Симферополя в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год.

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Церемония вступления в должность.

Выборы главы Республики Крым
Церемония вступления в должность.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк10 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. Слева - глава Республики Крым, председатель Совета министров РК Сергей Аксёнов. В центре на втором плане - временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Президент РФ В. Путин посетил байк-шоу мотоклуба Ночные волки в Крыму
10 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. Слева - глава Республики Крым, председатель Совета министров РК Сергей Аксёнов. В центре на втором плане - временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанк

Сергей Аксенов и Владимир Константинов во время празднования Хыдырлеза в Бахчисарае.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов во время празднования Хыдырлеза в Бахчисарае.
Сергей Аксенов и Владимир Константинов во время празднования Хыдырлеза в Бахчисарае.

© РИА Новости . Артем Креминский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Наталья Минина

Глава республики и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на фестивале Koktebel Jazz Party.

Глава РК Сергей Аксенов и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на фестивале Koktebel Jazz Party
Глава республики и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на фестивале Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости . Наталья Минина
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев

Сергей Аксенов в студии радио "Спутник в Крыму"

Глава Крыма Сергей Аксенов в студии радио Спутник в Крыму
Сергей Аксенов в студии радио "Спутник в Крыму"

© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.

Акция Бессмертный полк в городах России
Глава Республики Крым и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.

© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Тренировка на военном полигоне

Глава Крыма Сергей Аксенов на военном полигоне
Тренировка на военном полигоне

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова

Аксенов сдал кровь для раненных на Украине российских солдат

Глава Крыма Сергей Аксенов сдал кровь для раненых на Украине российских солдат
Аксенов сдал кровь для раненных на Украине российских солдат

© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Сергей Аксенов в зоне СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Сергей Аксенов в зоне СВО

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Глава республики смотрит трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
Глава республики смотрит трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"

© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сергей Аксенов дает интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дает интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума.
Сергей Аксенов дает интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в рамках Ялтинского международного экономического форума.

© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
