Рейтинг@Mail.ru
Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/dve-inomarki-stolknulis-na-severe-kryma--est-postradavshiy-1151194272.html
Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
Один человек пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на севере Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T11:16
2025-11-26T11:21
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
красноперекопск
джанкой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143436985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34159159adf5f337902a26387d268b78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на севере Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.Авария с участием иномарок Kia и Chevrolet произошла на трассе Красноперекопск – Джанкой во вторник утром. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики.Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным, сообщали ранее в Госавтоинспекции региона. За десять месяцев года было совершенно 956 дорожно-транспортных происшествий. В ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Севастополе7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в СевастополеВодитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
крым
красноперекопск
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143436985_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a48eab3e15a3cd7ff3bf202d5b586c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, красноперекопск, джанкой
Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший

Госавтоинспекция: один человек пострадал в ДТП на трассе Красноперекопск-Джанкой

11:16 26.11.2025 (обновлено: 11:21 26.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на севере Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.
Авария с участием иномарок Kia и Chevrolet произошла на трассе Красноперекопск – Джанкой во вторник утром. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики.
"В данном ДТП один пострадавший. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося", – констатировали в ведомстве.
Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным, сообщали ранее в Госавтоинспекции региона. За десять месяцев года было совершенно 956 дорожно-транспортных происшествий. В ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Севастополе
7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
 
КрымНовости КрымаДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияКрасноперекопскДжанкой
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение
12:27Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины
12:13ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
12:02Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
11:45Умер известный актер и режиссер Всеволод Шиловский
11:24Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
11:16Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
11:08Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера
11:06В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел
10:59Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
10:44В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
10:42В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
10:37Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
10:22Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком
10:10В Крыму подорожал уголь
09:57Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
09:51Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
09:35Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
09:26Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
09:11Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
Лента новостейМолния