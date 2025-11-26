https://crimea.ria.ru/20251126/dve-inomarki-stolknulis-na-severe-kryma--est-postradavshiy-1151194272.html
Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
Один человек пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на севере Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T11:16
2025-11-26T11:16
2025-11-26T11:21
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
красноперекопск
джанкой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143436985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34159159adf5f337902a26387d268b78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на севере Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.Авария с участием иномарок Kia и Chevrolet произошла на трассе Красноперекопск – Джанкой во вторник утром. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики.Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным, сообщали ранее в Госавтоинспекции региона. За десять месяцев года было совершенно 956 дорожно-транспортных происшествий. В ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Севастополе7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в СевастополеВодитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
крым
красноперекопск
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143436985_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a48eab3e15a3cd7ff3bf202d5b586c76.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, красноперекопск, джанкой
Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
Госавтоинспекция: один человек пострадал в ДТП на трассе Красноперекопск-Джанкой
11:16 26.11.2025 (обновлено: 11:21 26.11.2025)