https://crimea.ria.ru/20251126/deystviya-ssha-protivorechivy-ryabkov-o-mirotvorchestve-ssha-1151202081.html

"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США

"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США

2025-11-26T15:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вопреки миротворческой риторике действия США противоречивы и часто носят антироссийский характер, однако Москва готова проявлять терпение в выстраивании диалога. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".При этом он подчеркнул, что именно при нынешнем президенте США Дональде Трампе стало наблюдаться достаточно последовательное стремление двигаться в направлении достижения того или иного решения, причем на условиях, которые в принципе не противоречат целям СВО. Но вместе с тем наблюдаются и противоположные данной тенденции шаги."Продолжаются поставки режиму в Киеве американских вооружений, пусть теперь и за счет европейских финансовых средств. В октябре впервые при нынешней администрации в США были приняты масштабные новые санкции против компании Роснефти "Лукойл". Американские законодатели предлагают опуститься до банального грабежа. В конце прошлого месяца Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, хранящихся в США", – перечислил дипломат.По его словам, Москва понимает беспрецедентность ситуации и проявляет должное терпение. При этом он подчеркнул, что экономическое взаимодействия с США имеет хорошие перспективы, американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок и РФ готова к этому на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов российского предпринимательского сообщества.У России на Западе друзей нет – есть недруги и ситуативные партнеры. Такое мнение высказал ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил взаимоотношения России и США"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общегоРоссия никогда не хотела войны – Оливер Стоун

