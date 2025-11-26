https://crimea.ria.ru/20251126/deystviya-ssha-protivorechivy-ryabkov-o-mirotvorchestve-ssha-1151202081.html
"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США - РИА Новости Крым, 26.11.2025
"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
Вопреки миротворческой риторике действия США противоречивы и часто носят антироссийский характер, однако Москва готова проявлять терпение в выстраивании... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T15:15
2025-11-26T15:15
2025-11-26T15:15
сергей рябков
сша
дональд трамп
политика
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111838/63/1118386325_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_737ca5f76c1a358a55d6413934bb6e8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вопреки миротворческой риторике действия США противоречивы и часто носят антироссийский характер, однако Москва готова проявлять терпение в выстраивании диалога. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".При этом он подчеркнул, что именно при нынешнем президенте США Дональде Трампе стало наблюдаться достаточно последовательное стремление двигаться в направлении достижения того или иного решения, причем на условиях, которые в принципе не противоречат целям СВО. Но вместе с тем наблюдаются и противоположные данной тенденции шаги."Продолжаются поставки режиму в Киеве американских вооружений, пусть теперь и за счет европейских финансовых средств. В октябре впервые при нынешней администрации в США были приняты масштабные новые санкции против компании Роснефти "Лукойл". Американские законодатели предлагают опуститься до банального грабежа. В конце прошлого месяца Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, хранящихся в США", – перечислил дипломат.По его словам, Москва понимает беспрецедентность ситуации и проявляет должное терпение. При этом он подчеркнул, что экономическое взаимодействия с США имеет хорошие перспективы, американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок и РФ готова к этому на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов российского предпринимательского сообщества.У России на Западе друзей нет – есть недруги и ситуативные партнеры. Такое мнение высказал ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил взаимоотношения России и США"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общегоРоссия никогда не хотела войны – Оливер Стоун
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111838/63/1118386325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e58b4668ae87a10dd9ef7d7f64d2cb1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, сша, дональд трамп, политика, мнения
"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
Вопреки миротворческой риторике действия США противоречивы – Рябков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вопреки миротворческой риторике действия США противоречивы и часто носят антироссийский характер, однако Москва готова проявлять терпение в выстраивании диалога. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Несмотря на декларируемую нынешней администрацией США поддержку восстановления диалога с Россией, а также вроде бы взятый курс на нормализацию российско-американских отношений, действия, а мы судим по ним, довольно противоречивы", – констатировал Рябков.
При этом он подчеркнул, что именно при нынешнем президенте США Дональде Трампе стало наблюдаться достаточно последовательное стремление двигаться в направлении достижения того или иного решения, причем на условиях, которые в принципе не противоречат целям СВО. Но вместе с тем наблюдаются и противоположные данной тенденции шаги.
"Продолжаются поставки режиму в Киеве американских вооружений, пусть теперь и за счет европейских финансовых средств. В октябре впервые при нынешней администрации в США были приняты масштабные новые санкции против компании Роснефти "Лукойл". Американские законодатели предлагают опуститься до банального грабежа. В конце прошлого месяца Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, хранящихся в США", – перечислил дипломат.
По его словам, Москва понимает беспрецедентность ситуации и проявляет должное терпение. При этом он подчеркнул, что экономическое взаимодействия с США имеет хорошие перспективы, американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок и РФ готова к этому на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов российского предпринимательского сообщества.
"Таким образом, нерешенных вопросов во взаимодействии и диалоге с Вашингтоном хватает, но мы готовы к его продолжению по всей двусторонней повестке дня при том понимании, что он будет выстраиваться строго на основе учета российских интересов", – подытожил замминистра.
У России на Западе друзей нет
– есть недруги и ситуативные партнеры. Такое мнение высказал ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: