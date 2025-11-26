Рейтинг@Mail.ru
"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
2025-11-26T15:15
2025-11-26T15:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вопреки миротворческой риторике действия США противоречивы и часто носят антироссийский характер, однако Москва готова проявлять терпение в выстраивании диалога. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".При этом он подчеркнул, что именно при нынешнем президенте США Дональде Трампе стало наблюдаться достаточно последовательное стремление двигаться в направлении достижения того или иного решения, причем на условиях, которые в принципе не противоречат целям СВО. Но вместе с тем наблюдаются и противоположные данной тенденции шаги."Продолжаются поставки режиму в Киеве американских вооружений, пусть теперь и за счет европейских финансовых средств. В октябре впервые при нынешней администрации в США были приняты масштабные новые санкции против компании Роснефти "Лукойл". Американские законодатели предлагают опуститься до банального грабежа. В конце прошлого месяца Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, хранящихся в США", – перечислил дипломат.По его словам, Москва понимает беспрецедентность ситуации и проявляет должное терпение. При этом он подчеркнул, что экономическое взаимодействия с США имеет хорошие перспективы, американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок и РФ готова к этому на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов российского предпринимательского сообщества.У России на Западе друзей нет – есть недруги и ситуативные партнеры. Такое мнение высказал ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил взаимоотношения России и США"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общегоРоссия никогда не хотела войны – Оливер Стоун
"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США

Вопреки миротворческой риторике действия США противоречивы – Рябков

15:15 26.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вопреки миротворческой риторике действия США противоречивы и часто носят антироссийский характер, однако Москва готова проявлять терпение в выстраивании диалога. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Несмотря на декларируемую нынешней администрацией США поддержку восстановления диалога с Россией, а также вроде бы взятый курс на нормализацию российско-американских отношений, действия, а мы судим по ним, довольно противоречивы", – констатировал Рябков.
При этом он подчеркнул, что именно при нынешнем президенте США Дональде Трампе стало наблюдаться достаточно последовательное стремление двигаться в направлении достижения того или иного решения, причем на условиях, которые в принципе не противоречат целям СВО. Но вместе с тем наблюдаются и противоположные данной тенденции шаги.
"Продолжаются поставки режиму в Киеве американских вооружений, пусть теперь и за счет европейских финансовых средств. В октябре впервые при нынешней администрации в США были приняты масштабные новые санкции против компании Роснефти "Лукойл". Американские законодатели предлагают опуститься до банального грабежа. В конце прошлого месяца Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, хранящихся в США", – перечислил дипломат.
По его словам, Москва понимает беспрецедентность ситуации и проявляет должное терпение. При этом он подчеркнул, что экономическое взаимодействия с США имеет хорошие перспективы, американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок и РФ готова к этому на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов российского предпринимательского сообщества.
"Таким образом, нерешенных вопросов во взаимодействии и диалоге с Вашингтоном хватает, но мы готовы к его продолжению по всей двусторонней повестке дня при том понимании, что он будет выстраиваться строго на основе учета российских интересов", – подытожил замминистра.
У России на Западе друзей нет – есть недруги и ситуативные партнеры. Такое мнение высказал ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
