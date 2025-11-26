https://crimea.ria.ru/20251126/dengi-i-yuvelirka-na-15-mln--v-podmoskove-vzyali-vorov-gastrolerov-1151195295.html

Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пятеро иностранцев вынесли деньги и ценности на 15 миллионов рублей из квартир, офисов и ювелирных салонов в нескольких регионах России. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, серийные воры задержаны в Подмосковье.По данным правоохранителей, с августа по октябрь злоумышленники совершили семь ночных краж в Казани и Рязани. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.Кроме того, потерпевшими стали четверо граждан, у которых из жилищ пропали деньги и ценности на общую сумму около четырех миллионов рублей.Подозреваемых задержали на территории Московского региона. Трое из них ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обысков изъяты деньги, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие доказательства. Открыты уголовные дела, фигуранты заключены под стражу, следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочныхКражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вораВ Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков

