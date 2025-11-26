https://crimea.ria.ru/20251126/dengi-i-yuvelirka-na-15-mln--v-podmoskove-vzyali-vorov-gastrolerov-1151195295.html
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пятеро иностранцев вынесли деньги и ценности на 15 миллионов рублей из квартир, офисов и ювелирных салонов в нескольких регионах России. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, серийные воры задержаны в Подмосковье.По данным правоохранителей, с августа по октябрь злоумышленники совершили семь ночных краж в Казани и Рязани. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.Кроме того, потерпевшими стали четверо граждан, у которых из жилищ пропали деньги и ценности на общую сумму около четырех миллионов рублей.Подозреваемых задержали на территории Московского региона. Трое из них ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обысков изъяты деньги, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие доказательства. Открыты уголовные дела, фигуранты заключены под стражу, следствие продолжается.
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
Воры-гастролеры "увели" 15 млн из офисов и ювелирных салонов в разных регионах РФ – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пятеро иностранцев вынесли деньги и ценности на 15 миллионов рублей из квартир, офисов и ювелирных салонов в нескольких регионах России. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, серийные воры задержаны в Подмосковье.
По данным правоохранителей, с августа по октябрь злоумышленники совершили семь ночных краж в Казани и Рязани. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.
"Среди похищенного фигурантами – металлический ящик с 2,5 млн рублей из офиса в городе Казани. Там же, из ювелирной мастерской, они украли 230 единиц украшений стоимостью свыше пяти миллионов рублей. А из магазина в городе Рязани – драгоценности на сумму более 3 миллионов рублей", – перечислила представитель МВД РФ.
Кроме того, потерпевшими стали четверо граждан, у которых из жилищ пропали деньги и ценности на общую сумму около четырех миллионов рублей.
Подозреваемых задержали на территории Московского региона. Трое из них ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обысков изъяты деньги, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие доказательства. Открыты уголовные дела, фигуранты заключены под стражу, следствие продолжается.
