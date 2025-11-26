Рейтинг@Mail.ru
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/dengi-i-yuvelirka-na-15-mln--v-podmoskove-vzyali-vorov-gastrolerov-1151195295.html
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
Пятеро иностранцев вынесли деньги и ценности на 15 миллионов рублей из квартир, офисов и ювелирных салонов в нескольких регионах России. Как сообщила во вторник РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T12:02
2025-11-26T12:02
подмосковье
казань
рязань
московская область
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
кража
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151195464_0:0:1051:591_1920x0_80_0_0_b54dd4c317909b33f126ecae9ef321cc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пятеро иностранцев вынесли деньги и ценности на 15 миллионов рублей из квартир, офисов и ювелирных салонов в нескольких регионах России. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, серийные воры задержаны в Подмосковье.По данным правоохранителей, с августа по октябрь злоумышленники совершили семь ночных краж в Казани и Рязани. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.Кроме того, потерпевшими стали четверо граждан, у которых из жилищ пропали деньги и ценности на общую сумму около четырех миллионов рублей.Подозреваемых задержали на территории Московского региона. Трое из них ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обысков изъяты деньги, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие доказательства. Открыты уголовные дела, фигуранты заключены под стражу, следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочныхКражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вораВ Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков
подмосковье
казань
рязань
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151195464_0:0:819:614_1920x0_80_0_0_58c8f43c8e0f70c1181cecbefcfd251d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подмосковье, казань, рязань, московская область, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, кража
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров

Воры-гастролеры "увели" 15 млн из офисов и ювелирных салонов в разных регионах РФ – МВД

12:02 26.11.2025
 
© Telegram-канал Ирина ВолкПятеро иностранцев вынесли деньги и ценности на 15 миллионов рублей из квартир, офисов и ювелирных салонов в нескольких регионах России
Пятеро иностранцев вынесли деньги и ценности на 15 миллионов рублей из квартир, офисов и ювелирных салонов в нескольких регионах России
© Telegram-канал Ирина Волк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пятеро иностранцев вынесли деньги и ценности на 15 миллионов рублей из квартир, офисов и ювелирных салонов в нескольких регионах России. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, серийные воры задержаны в Подмосковье.
По данным правоохранителей, с августа по октябрь злоумышленники совершили семь ночных краж в Казани и Рязани. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.

"Среди похищенного фигурантами – металлический ящик с 2,5 млн рублей из офиса в городе Казани. Там же, из ювелирной мастерской, они украли 230 единиц украшений стоимостью свыше пяти миллионов рублей. А из магазина в городе Рязани – драгоценности на сумму более 3 миллионов рублей", – перечислила представитель МВД РФ.

Кроме того, потерпевшими стали четверо граждан, у которых из жилищ пропали деньги и ценности на общую сумму около четырех миллионов рублей.
Подозреваемых задержали на территории Московского региона. Трое из них ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обысков изъяты деньги, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие доказательства. Открыты уголовные дела, фигуранты заключены под стражу, следствие продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочных
Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали "порядочного" вора
В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков
 
ПодмосковьеКазаньРязаньМосковская областьНовостиПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкКража
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение
12:27Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины
12:13ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
12:02Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
11:45Умер известный актер и режиссер Всеволод Шиловский
11:24Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
11:16Две иномарки столкнулись на севере Крыма – есть пострадавший
11:08Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера
11:06В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел
10:59Европа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардов
10:44В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
10:42В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
10:37Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
10:22Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком
10:10В Крыму подорожал уголь
09:57Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
09:51Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
09:35Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
09:26Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
09:11Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
Лента новостейМолния